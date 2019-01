Já conferiu se a sua redação foi nota 1.000?

Apenas 55 candidatos tiraram a tão sonhada nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2018). Enquanto alguns comemoram, do outro lado, as notícias não são tão boas, já que 112,559 mil estudantes – o equivalente 2,73% – zeraram a prova dissertativa. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as causas principais que levaram à nota zero foram: redações em branco (1,12%), fuga ao tema (0,77%) e cópia do texto motivador (0,36%).

Os dados dizem respeito à aplicação regular do Enem e não incluem, por exemplo, os números do Enem PPL, que é aplicado para pessoas privadas de liberdade. Para acessar as notas, os candidatos que fizeram o exame devem entrar na Página do Participante, incluir o CPF e a senha. A nota do Enem só pode ser consultada individualmente.

A prova de Ciências Humanas foi a que registrou mais crescimento. A proficiência média chegou a 569,2 pontos nesta edição contra 519,3 na anterior. A proficiência máxima foi 850,4 pontos. Na área de Linguagens e Códigos a média foi de 526,9 pontos contra 510,2 em 2017. Apenas um participante alcançou a maior nota nesta área do conhecimento (816,9). A nota média registrada em Matemática também cresceu: saiu de 518,5 pontos em 2017 para 518,5 nesta edição.

A única área do conhecimento a registrar queda de desempenho médio dos participantes foi Ciências da Natureza. Em 2017, a nota máxima foi de 510,6. No entanto, a média em 2018 foi de apenas 493,8 pontos. Confira abaixo o desempenho por área do conhecimento:

Redação

Proficiência Média Geral – 522,8

Proficiência Média Concluintes – 523,4

Proficiência Média Egressos – 520,9

Proficiência Média Treineiros – 541,2

Redações Nota Zero – 112.559

Redações Nota Mil – 55

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 526,9

Proficiência Média Concluintes – 520,8

Proficiência Média Egressos – 529,1

Proficiência Média Treineiros – 538,9

Proficiência Mínima – 318,8

Proficiência Máxima – 816,9

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 569,2

Proficiência Mínima – 387,2

Proficiência Máxima – 850,4

Proficiência Média Concluintes – 561,7

Proficiência Média Egressos – 573,4

Proficiência Média Treineiros – 575,2

Matemática e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 535,5

Proficiência Mínima – 360

Proficiência Máxima – 996,1

Proficiência Média Concluintes – 533,4

Proficiência Média Egressos – 533,9

Proficiência Média Treineiros – 553,4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 493,8

Proficiência Mínima – 362,5

Proficiência Máxima – 869,6

Proficiência Média Concluintes – 490,8

Proficiência Média Egressos – 495,7

Proficiência Média Treineiros – 497,2

Como usar a nota do Enem?

Com o resultado em mãos, agora é possível se candidatar aos programas de governo. Segundo o calendário, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o primeiro programa a abrir as inscrições em 2018. O procedimento acontece durante a próxima semana, de 22 a 25 de janeiro. Em seguida, o Programa Universidade para Todos (Prouni) aceita inscrições de 29 de janeiro até 1º de fevereiro. Por fim, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estará com inscrições abertas entre 05 e 12 de

fevereiro.