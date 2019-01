Governo Bolsonaro aumenta valor do auxílio-reclusão: R$ 1.364,43

Uma portaria assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e publicada no Diário Oficial da União na 2ª semana de janeiro oficializa o aumento no valor máximo pago no auxílio-reclusão. Com isso, as cerca de 569 presos (dados de dezembro de 2017) que recebem o benefício no Acre passarão a receber R$ 1.364,43 por mês, um aumento de R$ 45,25 em relação ao valor pago em 2017. O aumento também será repassado a quem recebe o salário família. Quando em campanha pelo Acre, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que ia acabar com as mordomias dos presos e mudar a política do auxílio-reclusão.

O auxílio reclusão é pago aos dependentes de presos que cobriu com a Previdência enquanto estavam trabalhando. Ele é válido para presos em regimes semiaberto e fechado. O benefício é válido por um tempo que varia de acordo com a idade dos dependentes quando a pessoa é presa, podendo ser até vitalício, no caso de um dependente de mais de 44 anos.

O salário família é pago aos cidadãos, sejam eles empregados ou trabalhadores por conta própria, que possuem filhos. Ele varia de acordo com a idade dos descendentes e vai até os 14 anos de idade, com exceção do caso de pessoa inválidas.