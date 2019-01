Focar o mandato numa meta

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), que começa agora o seu mandato, tem que focar a sua ação em uma área específica, atuar no varejo acaba por não se ter a visibilidade que é essencial em um político. Começou bem em partir para um planejamento estratégico e montar uma boa equipe de auxiliares de ponta. Mailza, embora não tenha exercido nenhum mandato não é uma novata na política, foi figura de proa em todas as campanhas do marido, o ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes. Estará mais na visão da imprensa porque depois de muito tempo, o Acre voltará a ter uma mulher no Senado. E será cobrada. Não é conhecida além do Alto Acre, por isso tem que estar nos seus planos se mostrar presente com visitas periódicas a todos os municípios. Tem quatro anos para ser a avaliada e com base nesta avaliação popular, saber ou não se terá chance de disputar um novo mandato. A projeção na mídia é essencial, ou não vai muito longe. Tem que se aproximar do povo, não pode ficar numa redoma. Sua meta inicial não pode ser outra ao não ser a de se fazer conhecida em todo Estado. O restante vem colado. Vejo como positivas estas suas visitas aos segmentos do poder. O Acre que já teve Laêlia Alcântara, Marina Silva como senadoras, terá agora Mailza Gomes.

REPONDO A VERDADE

Tenho por princípio, checar toda a informação. Desta feita, por a fonte ser bem conceituada, eu não tomei o cuidado antes de publicar a nota. A coluna errou. Venho assim repor a verdade sobre comentário que saiu neste espaço: é falso que a coordenadora do Núcleo de Educação estadual, em Brasiléia, Silvia Soares Pacheco, tenha nomeado um tio para trabalhar com ela.

EXTREMA URGÊNCIA

A iniciativa do secretário de Saúde, Alysson Bestene, em fazer concurso simplificado para a contratação de médicos e outros profissionais para o sistema de saúde é de extrema urgência. Que o concurso no seu padrão original, venha mais á frente. Não pode é faltar médicos.

QUE PEPINO, ESTE MOÇO PEGOU!

O Alysson Bestene deve ter sido entre o secretariado, o que pegou a carne de pescoço. Obras inacabadas como o HUERB, UPA de Cruzeiro do Sul, dívida dos servidores do Pró-Saúde, demora em exames, filas para cirurgias, falta de médicos, tudo no seu colo. Acho que está se saindo até bem na busca de soluções emergenciais, estando no cargo menos de um mês.

POLÍCIA COMUNITÁRIA

Foi algo que deu certo no governo Binho Marques, na área da segurança pública. Quem acabou com este modelo, que afinava as relações entre os policiais militares e os moradores no próprio bairro, foi o Tião Viana. O novo secretário Paulo César fala em reativar o programa.

PÉSSIMO INDICADOR

Quando se vê que 48% das famílias acreanas estão inscritas no programa Bolsa Família é uma constatação de que, o projeto econômico de 20 anos dos governos do PT, no Acre, fracassou ao não gerar o emprego e a renda prometidos. Gerar emprego, um desafio ao novo governo.

EXTREMAMENTE VERGONHOSO

Fui ontem à noite ao aeroporto e voltei envergonhado. O capim de quase um metro tomando as laterais das pistas e, em certo trecho invadindo o asfalto. Boa parte do trajeto se encontra às escuras. Que péssimo cartão de visitas, estamos dando a quem vem conhecer o Acre!

FALTA VERGONHA NA CARA

Não sei qual o órgão responsável pela manutenção da pista do aeroporto e nem pela limpeza nas laterais e iluminação, mas seus dirigentes deveriam ter vergonha na cara pelo abandono em que se encontra. E o pior é que vai se deixando como está e como se tudo fosse normal.

SABIA DO ROMBO

O secretário Thiago Caetano não tem que ficar lamentando de que não deixaram nem gasolina no DERACRE. Sabia o tamanho do abacaxi que ia receber, desde a campanha. Quem casa com a viúva, cria os filhos. O que passou, sabe-se que, foi um fracasso, se quer saber das soluções.

É PRECISO SOLETRAR?

O governador Gladson Cameli foi claro aos secretários e deputados de que indiquem nomes qualificados que tenham trabalhado na campanha, para cargos de confiança. Acho que, muitos não entenderam. É preciso gravar um vídeo? Soletrar? Estão causando desgaste e ao governo.

SÓ HÁ UMA MANEIRA

Até aqui, o que há são intenções de contratação e portarias. As nomeações para as CECs e FGs ainda vão passar pela caneta do governador, que terá oportunidade de pôr em prática o que determinou, de não nomear petistas. A única maneira de cessar o desgaste por especulações.

CAMPO DE BATALHA

As redes sociais viraram um campo de batalha de aliados descontentes. Vão da pauleira por supostas nomeações de petistas até ataques aos políticos que nomearam filhos para cargos.

TINHAM CRIADO RAÍZES

Depois de 20 anos os Núcleos de Educação de Brasiléia e de Epitaciolândia, saíram das mãos do PT. É natural que, por conta das mudanças apareçam reações e boatos de revolta dos petistas.

CASA DE NOCA

O MDB virou uma Casa de Noca, onde todo mundo grita, todo mundo xinga, todo mundo briga e ninguém se entende. O presidente, deputado federal Flaviano Melo (PMDB), está igual curió de muda, não emite um pio. E não é uma briga interna, mas escancarada nas redes sociais.

NEGOCIAÇÕES ABERTAS

Com o retorno do deputado Ney Amorim (PT) a Rio Branco vão começar as conversas para a montagem de um novo grupo político sob o seu comando, que deverá desmontar ainda mais o que restou do PT e suas lideranças. No bojo deverão vir prefeito, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, lideranças sem mandato, enfim, quem vai ficar para apagar a luz no diretório?

VAMOS PARAR COM ESTA CONVERSA FIADA

Alguns secretários mais afoitos andaram dando declarações sobre como se os cargos lhes pertencessem e que por isso podiam indicar quem entendessem. Estes senhores e senhoras deveriam entender de que, se estão nos cargos é porque os políticos ganharam a eleição.

NÃO ENTRO NA DISCUSSÃO

O governador Gladson Cameli sabe o os ataques pessoais que sofreu ao longo da campanha. Os mais baixos possíveis. Exatamente por isso é que não entro nesta discussão sobre a entrada ou não de petistas no seu governo. Sabe o que sofreu. Se quiser nomear o Sibá, problema seu, não me diz respeito.

NÃO TEM QUE REBATER INTERNAUTA

Uma mulher postou um áudio de protesto contra o governador Gladson Cameli dizendo que soube que iria nomear o Carioca e desfiou uma série de queixumes. Veio em seguida o próprio Gladson, respondendo que isso não acontecer. Um debate desnecessário a um governador.

COMPLETAMENTE DESARTICULADO

Na campanha política militantes das redes sociais conseguiram sufocar os petistas, que sempre tinham dominado este espaço. O Gladson Cameli dominou este segmento nos debates. O que se vê hoje é este mesmo pessoal em desalento e o governo desarticulado nas redes sociais.

TEMPOS DE VIETNÃ

Espera-se que não prospere a ideia retrógada de deixar os espaços da Arena da Floresta que ficam atrás das traves só no cimento, tirando as cadeiras. Que tal voltar aos tempos da arquibancada de madeira do Vietnã, no estádio José de Melo? Vamos pensar em avanços.

EXIGE-SE CRIATIVIDADE

O estádio Arena da Floresta foi entregue sucateado ao novo governo. Tinha virado um local de peladas. Tudo bem. Mas, por qual razão o secretário Mauro Sérgio e a sua equipe do setor de Esportes, não partem para fazer um projeto de recuperação da praça esportiva, ao invés de mutilar o projeto original da obra? De um gestor exige-se criatividade, não viver de duodécimo. Dinheiro se consegue com bons projetos, em Brasília.

SERVIÇO PORCO

Todo serviço paliativo é serviço porco. Há 20 anos andaram prometendo que fariam uma nova ponte sobre o Rio Acre, ligando Epitaciolândia à Brasiléia. Ficou na promessa. E agora tem que se recorrer novamente ao serviço porco de ficar fazendo emendas sobre a ponte velha.

TRABALHANDO NO RECESSO

O deputado federal Alan Rick (DEM) passou o recesso na ativa. Em Brasiléia, recebeu homenagem da prefeita Fernanda Hassem por seu trabalho pela região do Alto Acre. Foram recursos voluntários e de emendas que ajudaram na pavimentação de ruas, equipamentos para unidades de saúde, máquinas para recuperação de ramais, construção de escolas, ônibus, entre outros.

REFLETE MAL

A briga entre a Associação dos Militares e o comando da PM soa muito mal na opinião pública, num momento em que a cidade passa por uma crise de violência. Não pensem os senhores que são bem vistos por conta disso. Este filme negativo foi comum no governo que passou.

UM REGISTRO POSITIVO

Registro em nome dos moradores do Jardim Tropical os agradecimento ao comando da PM e ao secretário de Segurança, pela volta da ronda de carros da PM, no bairro. Em tempo: a Praça do Tropical virou um espaço de fumar maconha toda noite e até de dia.

UMA COISA PUXA A OUTRA

Como uma coisa puxa a outra, vamos à cobrança: prefeita Socorro Nei, a Praça do Tropical sempre foi bem iluminada, que tal mandar pintar os meios fios e trocar as lâmpadas queimadas. Na gestão anterior o espaço era bem cuidado, diga-se de passagem.

COMPLETAMENTE FORA DO CONTEXTO

Conversei ontem, com um importante dirigente do PT sobre que nomes devem buscar uma nova composição política para as eleições do próximo ano. Citou Jorge Viana, Marcus Alexandre, Angelim, Sibá, Léo de Brito, Zen, Edvaldo Magalhães, Eduardo Farias, Jenilson Lopes e Perpétua Almeida. Perguntei: e o Tião Viana? Resposta: “O Tião tem que ficar um bom tempo longe da política, o seu nome agrega desgaste popular, pela maneira que saiu do governo”. E, eu fiquei a matutar, o que é a política! Até bem pouco tempo o Tião Viana era sinal de poder, todos queriam tocar nele, fazer selfies, aparecer ao seu lado em solenidades e, aonde ia era cercado de bajuladores. Hoje não é nem visto dentro do PT como alguém que possa juntar os estilhaços que ficaram após a fragorosa derrota da eleição passada. O pode é efêmero. Fora do poder é mais um rosto na multidão.