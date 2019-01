Detran/Acre notifica 614 proprietários de veículos retidos no patio do órgão

A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira, dia 21, a homologação do resultado final do concurso público simplificado para a contratação de médico clínico geral. A entrega da documentação exigida deve ser feita até o dia 06 de fevereiro.

Os candidatos classificados, deverão se apresentar para realização do laudo de capacitação funcional munidos do exame médico: avaliação do psiquiatra para sanidade mental, avaliação dermatológica e raio-X do tórax com laudo médico (todos expedidos por especialistas).

Os classificados deverão se apresentar no dia 07 de fevereiro, das 08h às 12h, no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (SEMSA), que fica na Avenida Ceará, nº. 3.335, Bairro Abraão Alab, ao lado do Jornal à Tribuna.