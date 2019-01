Acidente entre carro e motocicleta complica trânsito na Estrada Dias Martins

Pelo menos 18 municípios acreanos reduziram seus gastos per capita em saúde entre 2013 e 2017, informou nesta segunda-feira (21) o Conselho Federal de Medicina (CFM). O município de Bujari foi o que mais cortou: -34%. O 2º é Sena Madureira, que saiu de R$ 150,76 em 2013 para R$ 99,59 – uma queda de 33,9% em apenas quatro anos. Já Capixaba, último do ranking da tesoura na saúde, cortou apenas 0,2%.

Dos poucos que não cortaram, Assis Brasil conseguiu ampliar em 2,5% seus investimentos per capita em saúde. Brasil aumentou em 1,2% e Plácido de Castro não forneceu informações.

O problema é ainda maior quando se analisa o cenário nacional: quase metade dos 2.824 municípios brasileiros que constavam do último edital do Programa Mais Médicos (PMM) reduziram seu gasto per capita com recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde desde a implantação da iniciativa. “Os dados apontam que essa queda foi registrada entre 2013 (ano de implementação do Programa) e 2017 (anterior ao anúncio de saída do PMM pelo governo cubano). No entanto, essa retração não é o único fenômeno observado na avaliação das contas municipais. Seis em cada dez cidades contempladas pelo último edital do PMM aplicaram valores orçamentários próprios em saúde abaixo da média nacional entre os municípios no ano passado”, diz o CFM.

Veja quanto reduziu cada prefeitura do Acre: