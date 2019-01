18 municípios do Acre cortam gastos com saúde; tesourada do Bujari é de quase 35%

Uma tentativa de assalto foi registrada na manhã desta segunda-feira (21), em um supermercado no município de Xapuri, interior do Acre. Segundo informações, no momento do assalto um policial a paisana estava no local e ao perceber a ação criminosa, reagiu baleando o assaltante. O proprietário do supermercado entrou numa luta corporal com o criminoso e acabou sendo baleado com um tiro na perna, mas não corre risco de vida.

A polícia compareceu ao local rapidamente e fez a prisão do assaltante mesmo baleado. Socorristas do Corpo de Bombeiros levaram o assaltante para o hospital do município para receber atendimento médico.