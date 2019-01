Miss Acre 2019: quatorze candidatas disputam o título de mais bela do Acre

No próximo dia 24, às 21h, no Salão de Festas Afa Jardim, em Rio Branco, 14 candidatas com idades entre 19 e 25 anos, concorrem ao título de mulher mais bela do Estado do Acre, o Miss Acre Be Emotion 2019. De acordo com coordenadora estadual, Meyre Manaus, o concurso será realizado ao modelo tradicional, ou seja, com corpo de jurados, desfile, atrações, e a valorosa participação da plateia, nesta oportunidade, formada por convidados e apoiadores do evento.

Em prévia apresentação pública realizada no último dia 16, no Via Verde Shopping, as candidatas mostraram-se confiantes e bem preparadas. Esta condição emocional das participantes, destaca a coordenadora, proporcionará, dia 24, durante a escolha da representante da beleza da mulher acreana de 2019, um belo espetáculo caracterizado pelo charme, elegância e simpatia, que, certamente, contará também com gritos e o clamor dos aplausos de incentivo às candidatas preferidas no universo dos torcedores presentes.

Nesta edição, além das candidatas de Rio Branco, o concurso contará também com participantes das cidades de Tarauacá, Plácido de Castro e Brasiléia.

A Miss Acre Be Emotion eleita receberá a faixa e a coroa da Miss Acre Be Emotion 2018, Thais Braga, que, neste ato, encerra o seu reinado. A nova miss representará o Acre no concurso Miss Brasil-Universo, previsto para o mês de março, em São Paulo, com transmissão garantida pela TV Band, para todo o Brasil.

Confira as fotos de James Maciel e a ficha técnica das candidatas: