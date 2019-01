Filme acreano é bem recebido pela crítica e agita festival de cinema em Minas Gerais

O documentário Empate, do acreano Sergio Carvalho, colocou o cinema da Amazônia em evidência no fechado circuito Sul-Sudeste do audiovisual brasileiro. O documentário foi exibido neste sábado (20) no Largo das Forras, palco da tela Cine-Praça da 22ª Mostra de Tiradentes.

Inteiramente produzido e rodado no Acre, o longa de Sérgio de Carvalho traz uma análise interna de um dos embates mais trágicos de todo o território nacional: o conflito por terras na região do Xapuri, localizado no Acre e na Floresta Amazônica, entre posseiros e seringueiros (aqueles que ocupam as terras e nelas vivem) e os fazendeiros locais (aqueles que as desejam desmatar para aumentar seus gados). Resgatando a memória do ambientalista Chico Mendes, assassinado há 30 anos por agropecuaristas, Empate explora as atuais lutas dos companheiros do ativista ecológico e lança luz sobre estes personagens, que compõem uma parcela historicamente sub-representada e marginalizada do Brasil na mídia.

“Para além de preservar os ideais propagados por Mendes para o futuro, o filme ainda é uma plataforma que dá voz a estes trabalhadores que seguem perdendo espaço para os interesses da indústria do desmatamento, que acabou com mais de 5 mil hectares de floresta entre 2016 e 2018”, diz Renato Furtado, da coluna Adoro Cinema, do portal Terra. “No entanto, mais do que fielmente retratar uma resistência histórica através dos ´empates´ — estratégia idealizada por Mendes que consiste em formar cordões humanos para proteger a mata —, o documentário também encapsula o atual panorama nacional: ´O que está acontecendo no Acre é uma pequena área de estudo do que está acontecendo no Brasil”, declarou a roteirista Beth Formaggini, durante o debate pós-sessão de Empate”, relatou Furtado.

“Ninguém solta a mão de ninguém e ‘vambora’, vamos fazer arte que esse é o nosso papel”, disse Sergio de Carvalho a coluna no Terra.