Veto às visitas íntimas é medida extrema que exige ampliação do número de agentes

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, afirmou em Cruzeiro do Sul que o Acre vive um novo momento, de fortalecimento da gestão pública e de valorização das pessoas, em agenda com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o secretário especial do Esporte, Marco Aurélio Vieira, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro. O vice-governador, Wherles Rocha, também participou da agenda.

“Estou há apenas 19 dias como governador, mas eu noto que há uma ansiedade das pessoas [por melhorias]. Mas quero dizer que o Acre vive um novo momento, com um trabalho de fortalecimento e de valorização de nosso povo”, afirmou Gladson Cameli, em entrevista coletiva, logo após inaugurar o Centro de Iniciação ao Esporte Capitão Mário de Oliveira, na periferia da segunda maior cidade do estado.

Rocha, com o governador Gladson Cameli, o ministro Osmar Terra, o secretário especial do Esporte, Marco Vieira, e o prefeito Ilderlei Cordeiro descerraram a placa inaugural do Centro, de responsabilidade da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e que vai beneficiar, com diversas modalidades desportivas, centenas de jovens originários das comunidades mais carentes da cidade.

“Estamos dando oportunidade para a juventude sair das ruas e vir praticar atividades que serão muito saudáveis, por meio do esporte”, afirmou o chefe do Poder Executivo acreano.

O ministro Terra e o secretário Vieira foram recebidos por Gladson Cameli e pelo, ainda na pista do aeroporto internacional de Cruzeiro do Sul, de onde seguiram para o local da inauguração.

“O que o governador Gladson proporciona aqui no Acre, com a inauguração desse importante centro, é o anseio de todos nós no país e no novo Governo Federal, o de retirar as crianças e adolescentes, da vulnerabilidade ao crime, pelo esporte”, ressaltou o ministro Osmar Terra.

A obra, orçada em mais de R$ 4 milhões, em recursos de emendas de bancada da deputada Jéssica Sales (MDB) junto ao Ministério do Esporte, reúne o que há de mais moderno em tecnologia desportiva. O piso das quadras é de material emborrachado sintético de poliuretano de última geração, fabricados na Alemanha, e que possibilitam o treinamento de atletas de alto rendimento. O complexo tem 1.600 m² e oferece espaço físico para até 13 modalidades olímpicas, além de outras seis paralímpicas. Governador vai a Brasília em busca de novos investimentos

Gladson Cameli também anunciou que estará indo a Brasília, na segunda-feira, 21, para tratar da dívida do estado com a União, com Ônix Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, do Governo Federal.

“Vamos captar mais recursos para que possamos nos preparar para novos investimentos. Esse é o grande objetivo em Brasília”, ressaltou o governador.

A ideia, segundo Gladson Cameli, é “colocar em prática tudo aquilo que está no programa de governo”. Ele reconhece os entraves que ainda precisam ser eliminados, quando o assunto é a administração pública estadual, mas não os considera como algo difícil de ser superado.

“Estamos com dificuldade em todas as áreas [de governo], mas isso me dá muito mais motivação para vencermos esses desafios. Só o que eu peço é a paciência da nossa população”, frisou Gladson Cameli.

O governador lembrou ainda do compromisso do pagamento com o restante do 13º salário, que não foi pago pela gestão anterior, e que o grande objetivo do novo governo será o de colocar as contas em dia.

“Já divulgamos o calendário de como vai ser o 13º, que será pago até março, e vamos honrar todos os servidores. É bom que esteja havendo esperança, porque vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que tudo se concretize da melhora forma para a nossa população”.

Fotos: Ismael Medeiros/Secom

Quem foi Mário de Oliveira

Mário de Oliveira, que empresta honrosamente seu nome ao Centro de Iniciação ao Esporte de Cruzeiro do Sul, foi capitão do Exército Brasileiro nos idos dos anos 1970.

Além de militar, Oliveira foi um grande incentivador do esporte em todo o Vale do Juruá. Segundo a história local, o militar se apaixonou pela cidade, constituiu família e deu contribuição importante ao esporte, principalmente ao

futebol regional.

E homenageado tinha outros atributos: foi comunicador, tendo inclusive ajudado a montar os transmissores da Rádio Nacional no Juruá, onde tornou- se gerente e locutor de alguns programas, sempre voltados para o entretenimento, principalmente, o esporte.

Pelo reconhecimento ao seu trabalho, a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul o concedeu o título de ‘Cidadão Cruzeirense’. (Com informações de Chico Gatão, da Secom em Cruzeiro do Sul)