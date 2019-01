Senado atualiza perfil destacando Mailza Gomes e Marcio Bittar

A próxima edição do projeto Tribuna do Apuí, no Terminal Urbano de Rio Branco, alertará sobre os perigos do fim das visitas íntimas nos presídios do Acre. A Tribuna do Apuí, onde o público pode se manifestar, é organizada pelo agente penitenciário Janes Peteca, que avalia ser uma medida temerária acabar com a visitação íntima, um direito dos presos. “Corre-se o risco de os detentos ´tocarem o terror´ se isso acontecer”, alertou Peteca. Por “tocar o terror” entenda-se a realização de atos violentos.

A próxima Tribuna do Apuí será na última semana de janeiro e vai discutir também a aposentadoria. Um advogado estará presente para tirar dúvidas dos usuários do Calçadão da Benjamim Constant. O ato tem esse nome porque acontece sob as sombras do apuizeiro próximo ao Terminal.