. A foto do Secretário professor Mauro e da Eliane Sinhasique, secretários de Educação e Esportes, Empreendedorismo e Turismo respectivamente, demonstra que o governo tem o bule, mas ainda falta o café. O café foi pouco, só deu para o primeiro escalão. O andar de baixo também quer um cafezinho. Põe café no bule, doutor Ribamar!

. Pode se ter um bom mandato e perder a eleição; ter um pífio desempenho e no decorrer da campanha ganhar corpo e vencer o pleito.

. Eleições são sempre imprevisíveis!

. Quem diria que Jorge Viana perderia para Petecão e Márcio Bittar, quem poderia prever?

. Na arena política tudo pode acontecer.

. Em Epitaciolândia Chiquinho Chaves (PSD) começa a aparecer com um dos fortes candidatos a prefeito.

. O senador Petecão conseguiu emplacar a mulher de Chiquinho, a ex-vereadora Rosimari, na direção do núcleo da Educação local.

. Se o governo tiver um núcleo mais duro do que esse, quebra.

. Quem é da política sabe que ela é flexível, maleável, como vara de pesca.

. Os médicos não gostaram da proposta de pagamento do 13º salário em dez parcelas, serão os últimos a receberem.

. O Sindicato está dividido entre o governo e a classe.

. Isto porque o presidente do Sindicato, médico José Ribamar, foi nomeado secretário-adjunto da Saúde.

. Também foi assim no início do governo do PT, a crise de identidade sindical.

. “Ser ou não ser, eis a questão”. (Wiliam Shakespeare).

. Chega a informação de que não acertaram o “pau da venta do Zum”, foi o queixo!

. Só que o Zum bateu primeiro, sendo assim, quem dá o primeiro cacete ganha a briga!

. A fila de gente para adquirir arma é grande, diz que o mais procurado é o velho e surrado 38, cano curto.

. Já pensou! Essa briga do Zum com um credor se os dois estivessem armados?

. Estava rolando Nescau em Assis Brasil!

. Como diz a Maria da Canja: _ Deuzo livre!

. Cardeais do PC do B admitem o fim da Frente Popular.

. A partir de agora o jogo político mudou completamente, o cenário é outro.

. Por exemplo: O PC do B fará alianças com qualquer partido para as eleições municipais, inclusive MDB, PSD, PP e até os tucanos.

. Isto, se for vantajoso para o partido.

. O presidente da Associação dos Magistrados, desembargador Luís Camolez, satisfeito com o cumprimento das metas da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

. A meta foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e seguido à risca!

. Foram julgados 2.380 processos em 2018.

. Camolez compartilha dom resultado com Pedro Ranzi, Samuel Evangelista, Francisco Djalma e Elcio Mendes componentes da Câmara Criminal, além dos servidores.

. Antônio Carlos Pinheiro é um técnico muito competente.

. Se a sua nomeação atendeu a esse critério, não há muito o que se discutir.

. “Quer dizer que sou guru dessa m* toda”, frase do filósofo Olavo de Carvalho, ideólogo da nova direita conservadora do Brasil que elegeu Bolsonaro.

. Pois é, seu Olavo!

. A esquerda também está uma grande bosta!

. O deputado Manoel Morais advoga que o PSB precisa repensar sua posição em relação ao novo momento político do Acre.

. Traduzindo para o popular: cortar o cordão umbilical com o PT.

. Há resistência!

. Staff do novo governo se preparando para acompanhar o governador Gladson Cameli e o vice major Rocha na festa de São Sebastião no domingo, dia 20.

. Só não vale alguém pedir cargos durante a procissão, é pecado!

. Nem todo mundo que esteve em campanhas passada do PT continuou apoiando o partido.

. Gladson Cameli, Sérgio Petecão, Márcio Bittar, Osmir Lima e outros romperam com a Frente Popular.

. Tem que acabar com essa histeria de que todo mundo é do PT.

. Outa questão: se o camarada é servidor público concursado ele pode ser filiado no SPC e Serasa, quanto mais no PT.

. Ninguém tem nada a ver com isso!

. Em Cruzeiro do Sul a briga também continua.

. A deputada Antônia Sales (MDB), mulher do ex-prefeito Vagner Sales poderá (eu disse: poderá) disputar a prefeitura contra o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

. Antônia Sales tem luz própria!

. Bom dia, desembargadora Denise Bomfim!