Diocese de Rio Branco completa centenário no próximo ano

Nesta sexta-feira (18) Cruzeiro do Sul contará com um Centro de Iniciação ao Esporte – CIE. Com a inauguração, o Centro vai ampliar a oferta de infraestrutura esportiva qualificada. O projeto integra num só espaço físico, atividades e a prática de esportes voltados a prática esportiva de alto rendimento, estimulando a formação de atletas. O CIE foi uma conquista da gestão do ex-prefeito Vagner Sales no ano de 2014 através do PAC programa do Governo Federal.

Mesmo em recesso parlamentar a deputada Jéssica Sales fez questão de relembrar um dos seus primeiros desafios no seu primeiro mandato.

“Quando assumi meu primeiro mandato em 2015 apadrinhei esta importante obra no valor de R$ 3.731.555,42 que encontrava-se paralisada por falta da liberação de recursos. Fiz muitas visitas ao Ministro Piciani em busca destes recursos, e entre as datas: 02/04/2015 a 23/12/2016 consegui liberar o valor total deste convênio. Tenho grande satisfação de saber que contribui para a conclusão desta importante obra para o povo juruáense. Sou grata ao amigo e a amiga que me deu essa missão, de ser seu representante na Câmara federal, porque este foi um dos meus primeiros desafios, e vendo que este desafio valeu a pena, porque virou patrimônio histórico para Cruzeiro do Sul, meu sentimento só se resume em uma palavra: (gratidão) ao meu povo, que confiou e que confia em mim”.