Combate a Dengue é intensificado nos bairros de Rio Branco

O Bodão Fighting Champioship, o maior evento de MMA (Artes marciais mistas) da Amazônia, acontecerá em Rio Branco no dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, no Complexo de Eventos Maison Borges. A expectativa da organização é que mais de 2 mil pessoas prestigiem o evento que reunirá lutadores do UFC e do Bellator, duas das principais organizações de lutas do mundo.

De acordo com o organizador, o lutador acreano Francimar Bodão, serão 10 lutas durante a noite, sendo que o confronto principal será entre o brasileiro do Rio Grande do Norte, Ronny Markes contra o americano Andrew Smith. Atletas acreanos também entrarão no octógono para lutar contra rondonienses e potiguares. O card principal também será composto pelo confronto do acreano Victor Romero contra o rondoniense Bryan Felipe. Outra luta também do mesmo card ficará por conta do potiguar Carlão Silva contra o rondoniense Luiz Fernando.

“A expectativa do evento é a melhor possível. Pela primeira vez na história do Acre estamos trazendo lutadores do UFC, Bellator e o dono do cinturão sulamericano do Shooto Brasil. É um evento padrão internacional. A maioria desses lutadores tem contrato com essas organizações, e estarão lutando aqui para cumprir contrato”, salientou Bodão.

Bodão acredita que esse tipo de evento deve incentivar lutadores e até mesmo acadêmias locais a investirem mais no esporte. “Esse evento vai fazer com que todos olhem o MMA com mais profissionalismo, mostrando que isso pode ser feito no Acre. A gente não deixa a desejar para nenhum outro estado. Acredito que olhares e focos serão diferentes. E é um evento internacional que entra para o calendário do Estado, não tenho dúvida disso”, explicou.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos no Restaurante Sabor do Sul, Deck, Prime Academia, Farmácia de Manipulação Verde Vida e no Centro de Treinamento do Bodão. Neste primeiro momento, os valores das entradas variam entre R$ 50 para estudantes , R$ 100 para zona amarela, e R$ 120 na zona azul, que é o espaço frontal ao octógono. Camarotes empresariais para até 12 pessoas estão vendo vendidos por R$ 1.800,00, com direito a cerveja, água e refrigerante. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99981-5853 ou 99964-8570.