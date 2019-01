Cemaden mantém alto de risco de alagação no Rio Acre e põe Rio Madeira no mapa

O deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas) se pronunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira, 18, sobre as acusações do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), que protocolou no Ministério Público do Acre, um pedido de providências, acusando o parlamentar de praticar Nepotismo Cruzado ao utilizar sua influência política para nomear seus familiares como membros da guarda militar do governador.

“Esse prefeito de Sena Madureira além de demente é analfabeto”, rebateu Diniz em sua página no Facebook ao afirmar que Mazinho não sabe o que é nepotismo, “muito menos nepotismo cruzado”.

Sem citar que são seus familiares, o deputado confirma que Indicou dois policiais militares para trabalhar no Gabinete Militar e enfatiza que “não há nenhuma ilegalidade nisso”.

“Enquanto ele se preocupa com a minha vida, os documentos que o MP apreendeu na Prefeitura de Sena estão sendo analisados. Tua hora tá chegando, pilantra”, alfineta o deputado relembrar a Operação Contas a Pagar, do Ministério Público, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão de documentos públicos nas secretarias municipais de Planejamento, Administração, Recursos Humanos e Finanças da prefeitura de Sena Madureira.

A troca de farpas públicas entre Mazinho e Gerlen ocorre desde a semana passada quando o prefeito de Sena Madureira rompeu relações com o governador Gladson Cameli (Progressistas) ao não ter seus pedidos de indicação de cargos do governo no município atendidos, e declarou que seria oposição.

Mazinho rebate ataques de Gerlen: “ Se ele tiver competência, que venha bater chapa comigo em 2020”

Ao tomar conhecimento da publicação em que o deputado progressista Gerlen Diniz o chama de “demente”, “analfabeto” e “Pilantra”, o prefeito Mazinho Serafim tratou rapidamente de responder as afirmações de seus adversário. “Isso só mostra o tipo de líder que ele é. Ele só serve para fazer ataques pessoais. Eu quero apenas saber se quando ele indicou os familiares dele para Rio Branco, tirando dois militares de Sena, se ele debateu isso com a Segurança Pública”, questiona o prefeito.

Serafim destaca que o efetivo de policiais militares em Sena Madureira já é reduzido com o envio mensal de agentes para o município de Santa Rosa do Purus. “Com certeza ele não sabe disso. Mandou nomear as pessoas pela vontade dele e esqueceu o município. Quando ele faz isso, dobra o trabalho dos militares do município. Com certeza a tropa não está satisfeita. Ele como deputado tinha era que arrumar mais policiais para Sena e não tirar”.

O gestor de Sena enfatiza ainda que a revolta de Gerlen é devido “ter levado uma surra de votos” de Meire Serafim. Segundo Mazinho, Gerlen teve apenas 2.700 votos na cidade, enquanto Meire, foi a mais votada com mais de 5.700. “Colocamos 3 mil votos na cabeça dele”, alfinetou o prefeito, dizendo que quem vive de ameaças é Gerlen “que anda dando tiro nos próprios parentes”.

“O Gerlen pode ficar tranquilo se ele quiser ser prefeito de Sena, vai ter que bater chapa comigo. Eu vou tá esperando ele em 2020. Vou mostrar para ele como se ganha uma eleição”, diz Mazinho desafiando o parlamentar.

Ainda ao ac24horas, Mazinho disse ainda que continuará sendo oposição ao governo de Gladson Cameli. “Eu e minha esposa seremos independentes. No dia que o governador beneficiar Sena, eu serei o primeiro a abrir as portas da cidade, mas no dia que não cumprir suas promessas, nós seremos os primeiros a cobrar um posicionamento”.

Mazinho aproveitou a oportunidade ainda para alfinetar a postura de Gladson Cameli, que por meio de um decreto, destacou 70 militares para fazer a sua segurança e de sua família. “Ele falava tão mal do Sebastião Viana quando o PT fazia isso. Falava que no Ipê tinha mais policiais cuidando do governador do que fazendo ronda na Sobral. Agora ele faz isso. Só demonstra o quanto ele é fraco e não tem palavra”, criticou o prefeito.