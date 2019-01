Bolsa Família da era Bolsonaro chega ao Acre com média recorde

O Governo Federal começou nesta sexta-feira (18) a pagar o Bolsa Família a 88.573 famílias com previsão de injetar R$ 23.694.601,00 na economia do Acre. É o primeiro pagamento do programa na era Bolsonaro. Cerca de 48% das famílias acreanas dependem do subsidio para sobreviver e o valor médio do seguro alcança com Jair Bolsonaro valor recorde na história do programa no Estado: R$267,51.

O Ministério da Cidadania, sucessor do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) informa que desde agosto de 2017, o Bolsa Família está com a fila de espera zerada. Isso significa que todos os inscritos no Cadastro Único que se enquadram no perfil para receber o benefício estão entrando automaticamente no programa. A fila zerada, diz o Ministério da Cidadania, é resultado de um processo de aperfeiçoamento gerencial e tem o objetivo de destinar os recursos para quem realmente precisa.

Além de ser o Estado com maior valor médio, o Acre tem também a cidade com o maior valor médio pago aos beneficiários: R$ 386,07, em Santa Rosa do Purus. Esse montante é também recordista no Brasil.