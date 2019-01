Rio Acre marca 14,04 metros e começa a transbordar em Rio Branco

O nível do Rio Acre continua aumentando e atingiu a Cota de Transbordamento. Nesta sexta-feira, dia 18, a Defesa Civil confirmou um aumento de 49 centímetros em 24 horas. O manancial registrou 14,04 metros às 6 horas. Ontem, quinta-feira, o nível estava em 13,55, já acima da Cota de Alerta.

Diante da elevação, a Prefeitura de Rio Branco já iniciou a construção de 100 abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana, no 2º Distrito. Em 2018, a retirada das primeiras famílias de suas casas ocorreu após o nível do Rio Acre atingir 14,27m, portando, em havendo aumento, a previsão é que isso ocorra novamente.

Na terça-feira, dia 15, a prefeita Socorro Neri apresentou o Plano de Contingência Operacional de Enchente 2019. O documento foi elaborado pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal (COMDEC), representantes do governo estadual e da Câmara Municipal de Rio Branco.

O principal objetivo do plano é minimizar danos e prejuízos em caso de transbordamento das águas do Rio Acre neste início de ano. Além das ações previstas no documento, a prefeitura da capital continua realizando ações da Operação Inverno, com serviços de desobstrução de bueiros e galerias, tapa-buracos de ruas e avenidas.