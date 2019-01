Esgoto invade espaço usado por pedestres e ciclistas no Parque da Maternidade

Usuários frequentes e transeuntes que passam pelo Parque da Maternidade, em seu trecho na avenida Getúlio Vargas, bem em frente à Maternidade Bárbara Heliodora, deparam-se com uma situação que retrata um pouco do total estado de abandono do principal parque urbano da capital: o esgoto invade a calçada e a ciclovia, causando transtornos para quem passa por ali.

Além do aspecto degradante proporcionado pelo esgoto que escorre pela calçada já toda deformada e tomada pelo mato, o mau odor exalado causa desconforto em quem passa por ali diariamente, ou precisa esperar pelo ônibus no ponto localizado a poucos metros. Tudo isso, vale ressaltar, em frente à principal maternidade pública da cidade.

Ciclistas precisam sair da ciclovia e procurar outro caminho para não se sujar no esgoto. A única alternativa é subir na calçada que, como já dito, também sofre com o descaso. Os pedestres precisam invadir a rua para também não sujar os sapatos.

Procurado, o governo do estado – responsável pela manutenção dos parques urbanos de Rio Branco – informou que a situação do Parque da Maternidade é apenas uma entre as várias de abandono encontradas pela nova gestão.

De acordo com o secretário Thiago Caetano (Infraestrutura), “em breve” o parque passará por obras de recuperação dos espaços degradados. Segundo ele, essa mesma ação emergencial vem sendo feita no Parque do Tucumã e no canteiro central da Via Chico Mendes.