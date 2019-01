Enquete na TVFamosos põe Vanderson entre os que devem ser eliminados no paredão

O professor Vanderson Brito, o acreano no Big Brother Brasil 2019, tem 5,81% dos votos numa enquete para definir quem deve ficar na casa do BBB no primeiro e maior paredão da história do programa. Esse percentual é o 2º pior entre todos os participantes. O último colocado é Diego, com 5,79% dos votos. A enquete é organizada pela revista eletrônica TVFamosos e às 22h desta quinta-feira (17) era liderada por Carolina, com 11,54% dos votos. Assim, se estatística valer no paredão, Caroline tem grandes chances de ficar e Vanderson ou Diego podem sair. São 14 participantes.

Ainda nesta quinta-feira, a revista Quem publicou matéria sustentando que há novas queixas de agressão contra Vanderson. Nenhuma autoridade do Acre se pronunciou sobre o assunto, apesar da repercussão que o caso tem por conta da superexposição do professor acreano. A Delegacia da Mulher confirmou que ele irá depor sobre as denúncias e isso pode acontecer no confinamento.