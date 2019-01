Em briga com credor, “acertaram o pau da venta do prefeito Zum, tucano de Assis Brasil”

. Muita confusão, pouca solução!

. A briga feroz entre o prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o deputado Géhlen Diniz (PP) é péssima para os dois.

. Não haverá vencedores!

. Em Sena Madureira não tem um padre ou um pastor para refrear a crise entre esses dois irmãos?

. O problema é o medo de levar uns safanões!

. Muito ruim para o novo governo que ainda está engatinhando.

. Afinal de contas são dois importantes aliados políticos.

. Ao que parece, em Assis Brasil não está muito diferente.

. Segundo vídeo que roda nas redes sociais, o prefeito Zum (DEM) bateu de frente com um cobrador.

. Sobrou tapas para todos os lados.

. Não se vê, mas diz que acertaram o pau da venta do Zum.

. O Zum não é homem de levar pau na venta.

. Antes do coração ficar fraco, Zum era bom de porrada.

. Deu na Difusora Acreana declaração do prefeito de Epitaciolândia Tião Flores sobre sua provável mudança de lado.

. “Pode ser que sim, pode ser que não”.

. Como dizia vó Marica, “Liso que nem sabonete”.

. Em Cruzeiro do Sul o clima é de velório por conta da prisão do vereador que, a princípio, pediu R$ 200 mil para ser aliado do prefeito.

. Outros já dizem que foi uma peita e ele acabou caindo na tentação, estava grampeado até no pensamento.

. Afinal de contas 200 paus são duzentos paus!

. Em tempos bicudos como esses R$ 200 mil, hem!?

. “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final são amargos como a morte”. (Salomão, o rei)

. O maior problema do governo continua sendo na área mais sensível: política. Pelo visto nem mesmo o Ribamar está resolvendo.

. O Ribamar é muito competente, mas lidar com pessoas em permanente situação de conflito de interesse é um dom que poucos tem.

. O debate político não impede a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), de continuar trabalhando bem no município.

. Na zona rural, por exemplo, uma das prioridades é a construção de tanques e açudes para a criação de peixes.

. Diversificar a propriedade rural tornando-a economicamente viável é a grande sacada para o êxito do Plano Agrícola do Município implantado por ela.

. O governador Gladson Cameli (PP) tem que inovar na gestão.

. Não se põe remendo novo em pano velho porque vai abrir um buraco muito maior.

. Se há inconsistências nas contas públicas do governo anterior que se dê total transparência, com informação verdadeira, de qualidade e precisa para não ter que morder a língua mais na frente.

. A prefeitura de Plácido de Castro era protagonista em escândalos de corrupção, pelo visto o prefeito Gedeon Barros (PSDB) arrumou a casa.

. Não se vê falar mal de sua gestão.

. O ministro do STF, Luís Fux, suspendeu as investigações de Fabricio Queiroz a pedido do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL).

. Puts!

. Fabrício é suspeito de movimentar mais de R$ 1,2 milhão de reais quando assessor do então deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro.

. O Coaf descobriu que na Alerj tinha um plantio de laranjas.

. “A medida como que você medir, também será medido”, disse o Nazareno.

. É o típico caso!

. O professor Minoru construiu sua imagem política no campo da esquerda, migrar para a direita é uma temeridade.

. Se depender de fé e de amigos a doutora Juliana terá vida longa na política. Mesmo enfrentando dificuldades trata a todos com respeito e carinho.

. Não murmura, não reclama, não blasfema!

. Deputado Raimundinho da Saúde enviando convite para a inauguração da sede da Associação dos Servidores Públicos do Acre, hoje, 18, às 8h30.

. Bom dia, Joaquim Lira!