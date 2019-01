Bairros já sofrem com cheia do Rio Acre, que pode chegar a 15m neste fim de semana

Na cidade de Rio Branco choveu 224,7 milímetros neste início de janeiro, faltando apenas cerca de 20% para chegar aos 294,4mm, que é sua média histórica do mês.

De acordo com o portal O Tempo Agora, Rio Branco está aos poucos se aproximando do que foi precipitado em janeiro de 2018, com 286,6mm.

Com as chuvas na chamada bacia de contribuição, o nível do Rio Acre continua subindo. Na medição do meio-dia desta sexta-feira (18) o volume aumentou mais 12cm em relação à marca das 6h, chegando a 14,16m.