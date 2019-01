Vereador Eduardo Farias continua na liderança da prefeita, apesar do estremecimento das relações com a exoneração de Márcio Batista

. O médico e vereador Eduardo Farias (PC do B) informou à coluna que continua na liderança da prefeita Socorro Neri (PSB) na Câmara Municipal.

. “Antes de viajar estive com a prefeita Socorro e continuo fazendo a defesa do nosso projeto”, explicou.

. De acordo com ele, Moisés Diniz é uma das lideranças mais prestigiadas e substituiu o professor Márcio Batista, portanto, com o PC do B não existe crise.

. A decisão do vereador Dankar (PT) de deixar a base da prefeita na Câmara não passou pelo diretório do partido.

. É uma decisão solidária ao secretário municipal de Agricultura, Jorge Fadel, exonerado recentemente pela prefeita.

. Márcio Batista, Jorge Fadel são figuras humanas do bem, mas cargos públicos não são vitalícios.

. Além do mais, a prefeita Socorro tem todo o direito de imprimir uma identidade política de acordo com a sua gestão.

. Sobre o assunto, Cesário Braga disse que em momento algum Dankar saiu da base.

. “Na última reunião que tivemos da bancada na Câmara o companheiro Dankar disse que continua seguindo as orientações do partido”.

. A situação jurídica do vereador Manoel Marcos e da doutora Juliana, ambos do PRB, é muito complicada.

. Tomam posse no dia 1º, mas continuarem nos mandatos será uma tarefa muito difícil, árdua.

. A informação vem de um dos melhores advogados em legislação eleitoral, que me reservo no direito de resguardar o nome.

. Fonte boa, fidedigna!

. O governo deve anunciar hoje o nome indicado para o Procon.

. Gladson Cameli está montando a trinca de ases para articulação na área política: Osmir Lima, o professor Coelho e Vagner Sales.

. O jornalista Jairo Carioca também, nomeado para o Sistema Aldeia de Comunicação, pode ser chamado para, eventualmente, ajudar nas negociações políticas.

. É o que informa o porta-voz do governo, Rogério Wenceslau.

. Se não der certo…

. Chama o Ribamar!

. O governo passado teria deixado empenhado como “restos a pagar” cerca de R$ 700 milhões de reais.

. De acordo com a legislação, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o novo governo terá que pagar.

. O destino político do presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, está mais difícil saber do que quem matou o presidente Kenedy nos Estado Unidos.

. Então, chama o Ribamar!

. Já filiaram o Ney no PP, PSDB, PSD, PSL e no PSC do ex-vereador Valdir Cabide.

. O deputado Luís Gonzaga estaria há 30 dias de jejum meditando no deserto de Thar, ente a Índia e o Paquistão, já levitou 30cetimetro.

. Desse jeito será impossível não vencer a eleição para a 1ª Secretaria da Assembleia Legislativa.

. Falando sério, a decisão do prefeito Mazinho Serafim de romper com o governo enfraqueceu um pouco a posição do partido na disputa pelo cargo na Aleac.

. Ouvi essa avaliação de um deputado da futura base do governo, muito embora considere Roberto Duarte um excelente nome.

. Entre tantas idas e vindas consegui garimpar uma boa frase falada pelo presidente Jair Bolsonaro.

. “Se estão me criticando é porque estou no caminho certo”.

. É clichê, mas funciona!

. Outra boa é do Chico Anysio:

. “Quem não gosta de mim é porque não presta mesmo porque eu sou um cara legal”,

. Bom dia!