Senadora Mailza Gomes visita MP, TJ e Defensoria Pública do Acre

Com objetivo de conhecer e estabelecer parcerias para trabalhar ações sociais e de segurança voltadas à população que mais precisa, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) fez nesta semana visitas institucionais ao Ministério Público do Acre (MP), ao Tribunal de Justiça (TJ) e a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC). No encontro, Mailza colocou seu mandato à disposição do judiciário e garantiu que a justiça social também será uma das bandeiras que vai defender no Senado Federal.

No Ministério Público, a parlamentar foi recebida pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, falou sobre ações desenvolvidas pela instituição. A procuradora destacou o trabalho do MP/AC por meio dos órgãos auxiliares como “MP na Comunidade”, Centro de Atendimento à Vítima”, “Centro de Atendimento e Cidadania” e também apresentou a revista de resultados do Fórum de Segurança Pública realizado em novembro do ano passado. Também participaram da reunião o promotor Glaúcio Shiroma Oshiro, o secretário-geral do MP Rodrigo Curti e a coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), Paula Onetty.

No Tribunal de Justiça, a parlamentar foi recebida pela Presidente do TJ/AC, desembargadora Denise Bonfim e pelo vice-presidente, Francisco Djalma, que assume a presidência dia 4 de fevereiro. A visita de cortesia tratou de estabelecer parceria institucional para ações sociais efetivas entre o poder judiciário e o gabinete da senadora. Participaram o encontro a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC),o desembargador Roberto Barros e a juíza Andréa Brito.

Já na Defensoria Pública, a defensora Roberta de Paula apresentou a infraestrutura do prédio mostrando o procedimento de atendimento que a instituição realiza como a área para abertura de processos e a brinquedoteca para as crianças. Durante a reunião a defensora entregou o relatório de gestão de 2018 e destacou que para este ano está em andamento o projeto “Defensores do Futuro”.

De acordo com a senadora Mailza Gomes conhecer de perto as ações do judiciário e conversar com profissionais que trabalham com dedicação e carinho com vítimas da violência reforçam o empenho em defender projetos que mudem para melhor a vida das pessoas. “Reafirmo que meu mandato está à disposição das instituições. Essa parceria entre os poderes representa um ganho para a população que necessita de alternativas urgentes. Acredito que trabalhar questões sociais em parceria com os órgãos do judiciário, segurança pública e a sociedade em geral são meios de promover ações de paz e inclusão social”, finalizou Mailza.