Quinta (17) será de tempo nublado com chuva em quase todo o Acre, diz Sipam

O Via Verde Shopping está cheio de eventos neste final de semana, incluindo a Tentativa de Quebra de Record Mundial de Corrida em Esteira, o brinquedo inflável SuperAR Turma da Mônica, Feira de Livros, o cinema (onde clientes também pagam meia entrada nos finais de semana de janeiro), e outras atividades infantis. Confira a programação completa.

Corrida em Esteira

De 17 a 24 de janeiro ocorre, pela primeira vez na Região Norte, a Tentativa de Quebra de Record Mundial de Corrida em Esteira. Durante o evento, o ultramaratonista Manoel Alves Barbosa tentará manter no Brasil a maior marca de corrida em esteira do mundo. Atualmente, o maior record é de 827,16km, registrado em 2015, no Rio de Janeiro. A corrida será na praça de eventos, das 10h às 22h.

O ultramaratonista Manoel Alves Barbosa, de 59 anos, tem participação registrada em diversas competições, incluindo a 1ª Maratona Internacional de São Paulo, em 1981. Manoel é militar do Exército e participante de provas de fundo extremo, com percursos de 70, 100 e 300km.

Durante os sete dias de corrida, o ultramaratonista consumirá apenas alimentos pastosos e beberá 6ml de água por hora. Será imperdível conferir o que pode ser o novo record mundial, que será registrado no famoso internacionalmente Livro dos Records.

Quem quiser dar uma força e incentivar o ultramaratonista a ultrapassar o atual record de 827,16km, pode correr com ele em algumas das esteiras disponíveis no local do evento. Participe!

SuperAR Turma da Mônica

Até 08 de abril, o Via Verde Shopping recebe o brinquedo inflável SuperAr Turma da Mônica. O brinquedo é composto por vários infláveis independentes, com tamanhos e formas diferentes. A atração está na praça de alimentação, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 12h às 20h aos domingos e feriados. O valor da brincadeira é R$ 20, com direito a 15 minutos, e R$ 1 por minuto adicional.

Feira de Livros

Quem quiser adquirir livros com preços a partir de R$ 10, tem a Feira de Livros no shopping, até este domingo, 20. A Feira está localizada na praça de alimentação e o horário de funcionamento é o mesmo do shopping.

Atividades infantis

Neste sábado (19), a criançada pode curtir atividades lúdicas, gratuitamente, durante a Recreação, ao lado da loja Artesanato Acre, das 15h às 18h.

Já no domingo (20), tem o teatrinho, a partir das 16h, também ao lado da loja Artesanato Acre. Nesta edição, o conto a ser apresentado é “As Princesas e as Aventuras Congelantes”. Todo mundo pode assistir, é gratuito.

Cinema

A novidade do Cine Araújo é que durante todo o mês de janeiro os clientes do Via Verde Shopping pagam meia entrada a semana inteira. Isso mesmo, agora nos finais de semana você também pode pagar meia entrada nas seis salas de cinema. Confira abaixo os filmes em cartaz.

Como Treinar o seu Dragão 3

Dublado (2D): 13h; 13h30; 15h30; 17h; 17h30; 18h; 19h30; 20h; 21h;

Dublado (3D): 15h; 19h;

Homem Aranha

Dublado (2D): 14h30; 16h45; 19h; 21h15;

Vidro

Dublado (2D): 16h30; 19h;

Legendado (2D): 21h30;

Wifi Ralph: Quebrando a Internet

Dublado (2D): 14h; 16h45; 19h; 21h15;

Minha Vida em Marte

Nacional (2D): 21h30; 22h;

Dragon Ball Super: Broly

Dublado (2D): 13h; 14h30;

Aquaman

Dublado (2D): 15h.