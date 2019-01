Brasiléia investe na piscicultura através do Plano Agrícola

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Agricultura, tem intensificado os trabalhos na área rural do município, dando continuidade ao Plano Agrícola Municipal, a equipe técnica esteve no ramal do Polo realizando um trabalho que beneficiara 35 famílias da região.

O Plano Agrícola tem como objetivo planejar, coordenar e promover o desenvolvimento sustentável do município, atuando na produção e proteção dos recursos naturais, por meio das atividades de educação sanitária, ambiental e produção agrícola.

O secretário de agricultura, José Gabriele, falou a respeito dos trabalhos realizados. “Mesmo com o período do inverno amazônico nos estamos dando continuidade aos trabalhos, no final de semana estivemos no ramal do Polo terminando o trabalho de piscicultura beneficiando mais de 35 famílias. Além da construção de açudes e tanques a secretaria está trabalhando com recuperação de pastagem, melhoramento de solo e preparação para colher e escoar a produção”, falou José Gabriele.

A exemplo desta ação, outras comunidades rurais estarão sendo beneficiadas com as execuções do plano agrícola elaborado pela gestão municipal.