Ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia, está deteriorada e põe motoristas em risco

O prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, comemorou a aprovação de recursos extras orçamentários da União, por meio do Ministério das Cidades, destinados pelo então Senador Gladson Cameli, hoje governador, para a melhoria da infraestrutura urbana do município através recapeamento de ruas.

Gedeon Barros agradeceu o esforço do ex-senador, Gladson Cameli, para a indicação dos recursos federais: “Desde que assumi a prefeitura, recebi a garantia do então senador Gladson de que nos ajudaria a melhorar as condições das ruas do nosso município, hoje cheias de buraco. Ele cumpriu com o que prometeu como senador e tenho certeza que agora a frente do governo ajudará mais ainda e nossa população saberá agradecer.

Ao todo serão destinados R$ 913.877,39 para a melhoria da trafegabilidade das vias do município, sendo contemplados trechos das ruas Diamantino Augusto de Macedo, Epitácio Pessoa, Olímpio Alves, Francisco Ribeiro e Manoel Vitalino, Pedro Lopes e Luiza Freitas.

O prefeito disse ainda que pouco pode fazer nesses dois primeiros anos de gestão em termos de melhorias das vias municipais, pois teve que priorizar a adimplência da prefeitura, o que exigiu o pagamento de muitos encargos atrasados. “Doravante teremos recursos do Orçamento da União e também investiremos recursos próprios para a recuperação e conservação das ruas do município, que reconheço, é a principal demanda da nossa população”, finalizou Gedeon Barros.