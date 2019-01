Quer ingressar no ensino superior em 2019.1?

O início do ano é momento de ansiedade e expectativa para milhares de estudantes que sonham com uma vaga em um curso de graduação. Além dos resultados dos vestibulares, tem início o período de inscrição para os programas do governo.

Uma das notas mais aguardadas é a do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, que já tem data prevista para ser divulgada. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a liberação será no dia 18 de janeiro.

Com o resultado, estudantes podem concorrer ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsa de estudo com o Programa Universidade para Todos (Prouni) e financiar a graduação com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) e concorrer a uma vaga em Universidades portuguesas.

E você, já se sente pronto para enfrentar a maratona de inscrições? Confira agora o calendário de inscrições para não perder o prazo muito menos oportunidades:

Sisu 2019

Poderão participar estudantes que tenham feito o Enem 2018 e tenham nota acima de zero na redação.

Inscrição: entre 22 de janeiro e 25 de janeiro

Resultado: 28 de janeiro

Lista de espera: entre 28 de janeiro a 4 de fevereiro

Matrícula: 30 de janeiro a 4 de fevereiro

Confira o edital do SiSU

Fies 2019

É preciso ter alcançado a média mínima de 450 pontos nas provas do Enem e pontuação acima de zero na redação. O critério também é válido para o P-Fies.

Inscrições: 05 a 12 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Complementação das inscrições: 19 a 25 de fevereiro

Lista de espera: 20 de fevereiro a 31 de março (a modalidade P-Fies não tem lista de espera)

Convocação da lista de espera: Ainda não divulgado

Confira o edital do Fies

Prouni

Os candidatos podem conseguir bolsa de estudo parcial (50%) ou integral (100%) a depender da faixa de renda em que se enquadrem. É importante destacar que estudantes que tenham bolsa de 50% do Prouni podem também contratar o Fies.

Inscrições: 29 de janeiro de 2019 até 1º de fevereiro

Resultado

Primeira chamada: 4 de fevereiro

Segunda chamada: 18 de fevereiro

Comprovação de informações

Primeira chamada: de 4 a 12 de fevereiro

Segunda chamada: de 18 a 25 de fevereiro

Lista de espera

Inscrição: 7 e 8 de fevereiro

Resultado: 11 de março

Comprovação de informações: 12 a 13 de março

Confira o edital do Prouni

Agência Educa Mais Brasil