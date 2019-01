“Não se faz politicagem com Segurança Pública”, diz Rocha

. Há 33 dias que o prefeito André Maia (PSD), seu secretário de Finanças, presidente da CPL e um advogado da capital estão presos.

. A prisão foi resultado de mais uma operação da Polícia Federal por determinação da Justiça.

. Nada de habeas corpus, nada de relaxamento de prisão.

. Enquanto isso o novo prefeito, vereador Gílson da Funerária (eu, hem!) vai se acomodando no cargo, consolidando apoio, ampliando espaços.

. Caixão político é com ele mesmo!

. E o André no xilindró.

. O Gílson trabalhando!

. Porém e, entretanto, a política muda o tempo todo, como as nuvens.

. O governador Gladson Cameli (PP) não sabe (vai saber agora) que a comunidade católica de Xapuri anda revoltada com o governo.

. Há cerca de 20 anos que o Estado arca com parte das despesas da Festa do Padroeiro da cidade, São Sebastião, a ser festejado no dia 20.

. “Não querem nem pagar o caminhão de som”, desabafou uma senhora idosa, uma beata.

. Segundo a vovozinha, o nosso governador foi o representante do Brasil na visita que o Papa Francisco fez ao Peru e não pode deixar a procissão do Sebastião a ver navios.

. Tem que colaborar e participar da romaria.

. “Tenho certeza que o meu governador Gladson não sabe que os seus bispos e cardeais do governo não querem nos ajudar”, desabafou a triste senhora com um terço na mão.

. Como um bom católico não tenho dúvidas de que o governador vai atender à solicitação.

. A questão é tirar do bolso porque o Orçamento está trancado e só abre no dia 20, exatamente no dia da festa do santo.

. Vaquinha com os novos secretários nem pensar, ainda não receberam o primeiro salário.

. E agora, José? O santo São Sebastião não pode esperar…

. Chama o Ribamar!

. Quem respondeu foi o porta-voz do governo, jornalista Rogério Venceslau.

. Segundo ele, o governo atendeu carinhosamente todos os pedidos feitos pelos organizadores da festa de São Sebastião.

. “Todas as demandas que chegaram através de oficio foram respeitosamente atendidas”, informou Venceslau.

. Chega a informação de que o deputado Luís Gonzaga, tucano do bico duro, está em retiro espiritual na Índia, Caxemira, região disputada com o Afeganistão, buscando forças para vencer a eleição para a 1ª Secretaria da Aleac.

. Luís Gonzaga (PSDB) X Roberto Duarte (MDB).

. Um Fla X Flu na Assembleia Legislativa.

. Gentilmente a prefeita Fernanda tem agradecido os convites de outros partidos para se filiar.

. Adiantou que não pensa em reeleição por enquanto, sua preocupação maior é fazer uma boa gestão cuidando bem da cidade, da população de Brasiléia.

. A FM, por exemplo, está mantendo o DNA cultural, mas trabalhando músicas regionais atraindo a população e ganhando muito em audiência.

. Não quer uma rádio elitizada institucionalmente, culturalmente!

. Começou a temporada de fusões de partidos que não ultrapassaram a cláusula de barreiras.

. Há casos em que juntando uns dez nanicos não enche a Kombi do Paraíba

vendedor de redes.

. Uma funcionária da Saúde disse que já viu duas pintas de cabelo branco na cabeça do Alisson Bestene.

. “Em apenas 15 dias, doutor”

. Muitas das condenações do TCE são revertidas com as devidas justificativas legais, nunca é o fim do mundo.

. Só que em alguns casos os gestores ficam encalacrados mesmo.

. O vice-governador major Rocha disse que não vê a área de Segurança como espaço político a ser disputado numa mesa de negociação.

. “É desafio, luta, muito trabalho, dever para com a população. Não se faz politicagem com a segurança das pessoas”.

. Faltam só quatro dias para abrir o Orçamento do Estado. Sabe o que vai acontecer?

Nada! As coisas só acontecem depois do “ziriguidum” , do Carnaval.

. Igrejas se preparando para retiros espirituais!

. Bom dia, pastor Agostinho!