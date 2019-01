Laudo vai apontar como aconteceu acidente que matou jovem no Riozinho do Rôla, em Rio Branco

A morte da jovem Maicline da Costa, de 26 anos, deve ter um desfecho investigativo em até 30 dias. O acidente já está sendo investigado a fundo pela Delegacia da 2ª Regional de Rio Branco. A jovem morreu vítima de um acidente aquático no último sábado, dia 12, no Riozinho do Rôla.

A linha de investigação da polícia vai no sentido de um homicídio culposo. Entre os envolvidos na cena do crime, o médico oftalmologista Eduardo Veloso, e um empresário, até o momento identificado como Otávio, que teria feito uma “brincadeira” [de mal gosto] que acabou tirando a vida da jovem.

Otávio e Veloso são amigos, e estavam juntos, segundo apurou o ac24horas, na tarde daquele sábado. Os dois pilotavam as motos aquáticas no leito do Rio Acre, e, segundo a polícia, já está sendo investigado se os dois estavam bêbados no momento do acidente. Se isso se comprovar, os dois podem ser indiciados por homicídio doloso.

Segundo apurou o ac24horas, nesta quarta-feira, dia 16, os dois envolvidos já foram notificados a se apresentarem à polícia. Os advogados de ambos se colocaram à disposição e os dois devem prestar depoimento nos próximos dias.

Hinauara estava no jet ski do médico oftalmologista quando o empresário Otávio fez uma manobra arriscada, e acabou causando a morte da jovem Maicline, alega a irmã.

Um laudo pericial deve ser encaminhado à Polícia Civil para atestar como teria ocorrido o acidente.

Apenas após isso é que as investigações devem avançar mais. A irmã de Maicline, Hinauara Costa, afirma que o médico Eduardo Veloso não causou o acidente e foi tão vítima quando a jovem morta. Procurada, Hianauara disse que não pode mais falar sobre o assunto, e que a orientação partiu do delegado responsável pelas investigações.