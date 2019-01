Governo nomeia presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal

O governador Gladson Cameli formalizou o nome de Rogério Victor Alves de Melo para ser o novo presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). A instituição é responsável por coordenar e fiscalizar o cumprimento das campanhas de vacinação do rebanho bovino, bem como emitir as guias autorizando o transporte de animais dentro do estado.

Em novembro, o Idaf foi alvo de operação Sangue Amargo, realizada pela Polícia Federal, que investigava a denúncia de comercialização de carne ilegal no mercado acreano. Segundo as investigações, alguns servidores do instituto estariam facilitando a atuação da organização criminosa alvo da operação.

O Idaf tem a função de atestar a saúde dos animais destinados ao consumo humano criados nas propriedades rurais do Acre. Com a reforma administrativa do novo governo, a autarquia estará ligada à Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), chefiada por Paulo Wadt, e que tem como missão colocar em prática uma das principais promessas eleitorais de Gladson: transformar o Acre na nova fronteira agrícola da região.