Governador Gladson Cameli nomeia jornalistas para sua equipe de comunicação

O Diário Oficial desta quarta-feira, 16, traz a publicação de decretos assinados pelo governador Gladson Cameli definindo os primeiros nomes para a sua equipe de comunicação. Entre eles está o porta-voz Rogério Wenceslau, que oficialmente ocupará a função de diretor na Secretaria de Comunicação, comandada pela jornalista Silvânia Pinheiro.

Além de Wenceslau, outros sete jornalistas foram formalmente contratados pelo novo governo, que logo nos primeiros dias chegou a aproveitar parte dos profissionais que integrou a equipe de Sebastião Viana (PT).

Os assessores agora nomeados vão cuidar diretamente da produção dos conteúdos jornalísticos do governo, bem como assessorar Silvânia Pinheiro na condução do sistema público de comunicação do estado, que inclui a TV e Rádio Aldeia, a Rádio Difusora Acreana e emissoras espalhadas pelos municípios do interior.

Criada no governo Binho Marques (2007-2010), a Agência de Notícias do Acre passou a ser o principal veículo de comunicação do governo desde a ascensão da internet. É nela onde são publicadas as principais reportagens sobre as ações do governo, além da prestação de serviços de utilidade pública.