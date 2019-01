Cruzeiro do Sul: apreensões de drogas e armas crescem 125% em janeiro, diz polícia

O Governo do Estado do Acre, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fretou uma aeronave para fazer o resgate da família que sofreu acidente na estrada do Pacífico, no Peru, na última terça-feira,15. “Ao ter conhecimento sobre o acidente fizemos toda a articulação para que pudéssemos dar o suporte necessário à

família. E ao retornar ao estado, toda a ajuda e solidariedade será prestada”, destaca o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene.

O acidente aconteceu a 50 km de Iñapari, quando o grupo retornava ao Acre. Os primeiros socorros foram realizados no hospital da cidade de Puerto Maldonado no Peru.

Por se tratar de um espaço aéreo internacional, o resgate foi realizado na cidade de Assis Brasil, na tarde desta quarta-feira, 16, pelo serviço de urgência e emergência.

A aeronave foi fretada por meio da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), para o transporte de Jessica, que segundo informações preliminares, sofreu traumatismo no abdômen e lesão na coluna vertebral. As demais vítimas irão retornar de carro para Rio Branco.

Fhaidy Acosta /Secom