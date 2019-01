Setor de serviços no Acre teve 2ª maior queda do país em 2018

O ministro dos Esportes Osmar Terra será o primeiro representante do Governo Bolsonaro a vir ao Acre em agenda oficial. Ele irá inaugurar em Cruzeiro do Sul, o CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), ao lado do governador Gladson Cameli e do prefeito Ilderlei Cordeiro, na sexta-feira, dia 18, às 16 hs, no bairro do Remanso.

O CIE é um complexo esportivo adequado para a prática de 13 diferentes modalidades olímpicas e paraolímpicas. Com os mais modernos equipamentos o projeto prevê a formação de atletas de alto rendimento que possam no futuro participar de competições internacionais como as Olimpíadas, os Jogos Pan Americanos, entre outras.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, comemorou a conclusão bem sucedida do complexo esportivo e falou da sua inauguração.

“É uma obra de importância municipal, estadual e nacional que gerou muitos empregos na sua construção para os cruzeirenses. Será um local especifico de preparação dos nossos atletas para as modalidades olímpicas. E para a nossa alegria o Osmar Terra será o primeiro ministro de Bolsonaro a vir visitar o Acre, tendo Cruzeiro do Sul como a sua porta de entrada. Não tenho duvidas que isso é uma prova que o novo Governo Federal irá olhar com bons olhos para o nosso

município. O CIE é uma obra de grande alcance social que será uma referência para a nossa administração,” afirmou Ilderlei Cordeiro.

O secretário de cultura, esportes e turismo Aldemir Maciel também destacou a importância do CIE como um centro esportivo de referência não só para o município, mas toda a região do Juruá.

“Poderemos ofertar à população equipamentos esportivos adequados para a prática de diversas modalidades de alto rendimento. O CIE será um espaço para promover a cidadania através dos esportes. Um bem valioso que será entregue aos cruzeirenses, mas que beneficiará todos os esportistas dos outros municípios do Juruá,” disse ele.

O CIE foi construído com recursos de R$ 3,731 milhões oriundos integralmente do Ministério dos Esportes. A deputada federal Jéssica Sales trabalhou para ajudar na sua liberação à prefeitura de Cruzeiro do Sul.