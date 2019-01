Casa Civil terá dia de reuniões com representantes de bancos e MP

O governador Gladson Cameli (Progressistas) terá uma extensa agenda de trabalho nesta terça, 15, sendo toda ela restrita a receber a visita de autoridades no gabinete da Casa Civil. O primeiro encontro é com os novos superintendentes do Banco do Brasil no Acre e em Rondônia. Já pela tarde, Gladson recebe a chefia do Banco da Amazônia no estado.

Em seguida, o governador recebe a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo, para uma conversa institucional sobre parcerias entre Executivo e o Ministério Público. Outra reunião com membro do meio jurídico será com a defensora pública-geral, Roberta Caminha.

Logo após, Gladson Cameli terá a primeira reunião com representantes diplomáticos dos países vizinhos. O cônsul do Peru no Acre, Teobaldo Reategui, dará as boas-vindas ao novo chefe do Palácio Rio Branco, e enfatizará a importância de estreitar a relação entre Acre e o Peru.

Ao fim da manhã, o governador recebe sua sucessora na cadeira do Senado, Mailza Gomes (Progressistas). Ela assumiu o cargo de senadora no começo de dezembro após Gladson renunciar para ser governador do Acre. No encontro ela colocará o mandato à disposição do governo em busca de recursos federais para o estado.

Nota da Redação:

O portal ac24horas chegou a publicar essa reportagem como sendo a agenda do governador Gladson Cameli para a última terça-feira, 15, por assim ter sido enviada pela sua assessoria de imprensa. A agenda, contudo, refere-se a essa quarta-feira, 16 de janeiro. Pelo equívoco pedimos desculpas aos nossos leitores.