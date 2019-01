Bombeiros e Marinha tratam de convênio para fiscalização de lanchas e jet sky que circulam no Rio Acre

Reunião entre Corpo de Bombeiros do Acre e Capitania dos Portos em Boca do Acre, -escritório que tem jurisdição sobre o Acre-, inicia o processo de preparação de convênio visando melhorar a fiscalização do uso de lanchas e jet sky no Rio Acre. A Marinha do Brasil é a responsável pela fiscalização, mas há muita reclamação quanto à maior presença de agentes na região. A preocupação é evitar acidentes como o que matou a jovem Maicline Borges no último sábado (12). “Ainda não temos data para que esse convênio aconteça”, disse o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Acre, Antonio Velasques.

De seu lado, o Ministério Público pediu celeridade à investigação da morte de Maicline.