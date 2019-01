Atuação do psicopedagogo ultrapassa os limites do ambiente escolar

A graduação em Psicopedagogia é a formação que visa diminuir ou eliminar as dificuldades de aprendizagem por meio de contribuições interdisciplinares da Psicologia e da Pedagogia. Embora os ambientes escolares sejam considerado o foco do profissional, “há uma demanda de mercado para atuar em espaços escolares, não escolares, organizações e em clínicas psicológicas, visando promoção da aprendizagem e do crescimento do sujeito”, sinaliza Tatiane de Lucena Lima, doutora em Educação e especialista em Docência para o Ensino Superior.

Neste quesito, a diferenciação está ligada à formação. Na Psicopedagogia Clínica, o profissional atende pessoas de várias faixas etárias (de crianças a adultos) em consultórios e aplicam técnicas que minem as limitações do paciente. Já a Psicopedagogia Institucional está mais ligada à atuação nas escolas, de forma alinhada com professores e outros profissionais da instituição de ensino.

Ambas as formações podem ser alcançadas por meio de pós-graduação regulamentadas pelo Ministério da Educação (MEC), com carga mínima de 360 horas, embora a Associação Brasileira de Psicopedagogia sinalize que a maioria dos cursos alcança 600 horas. No Brasil, desde a década de 70 há faculdade de Psicopedagogia, mas há pouco tempo a formação passou a ser oferecida como graduação.

As especializações são encontradas com maior facilidade em diversas instituições de ensino do país, nas modalidades de Educação a Distância (EAD) e presencial. Em ambos os casos, é possível contratar bolsas de estudo do Educa Mais Brasil e entrar na faculdade em 2019. Mais de 400 mil bolsas são ofertadas para o primeiro semestre, nos dois níveis. Para quem prefere as instituições públicas de ensino, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vai ofertar 100 vagas no Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições são gratuitas e acontecem entre 22 e 25 de janeiro de 2019, no sistema informatizado do MEC.

Graduação em Psicopedagogia

A graduação é ofertada na forma de Bacharelado e dura, em média, quatro anos. A carga horária total é de 3.656 horas distribuídas entre as disciplinas obrigatórias (3.256h), estágio (300h) e atividades complementares (100h). “Pensar uma proposta pedagógica diferenciada para alunos que tenham algum problema de aprendizagem é um grande desafio. Aliado a isso, a grade curricular focará também no âmbito institucional da área, auxiliando nas estratégias de contratação e promoção de pessoal, bem como orientação de carreira e colaboração em programas de reorientação profissional”, detalha o professor Edinaldo Neves, que atua como coordenador do curso de Psicopedagogia da Unijorge.

O curso alia em especial a Psicologia e a Pedagogia. Por isso, a grade curricular inclui disciplinas como Fundamentos da Educação; Neurociência Educacional; Processos de Ensino e Aprendizagem em Pedagogia; Psicanálise Aplicada à Psicopedagogia; Ludicidade e Linguagem; Fonética e Fonologia; Psicomotricidade e Aquisição das Linguagens, entre diversas outras.

Agência Educa Mais Brasil