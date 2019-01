Advogado do Acre é condenado a prestar serviços por ajudar cliente a fugir da polícia

Por determinação da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, equipes da prefeitura iniciaram nesta terça-feira (15) a construção de 100 abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana, bem como a limpeza do espaço onde serão abrigadas as famílias que venham a ser afetadas por eventual enchente do Rio Acre.

Duas equipes estão trabalhando no local. Uma cuida da construção dos abrigos e outra promove a limpeza do espaço onde estão sendo construídos os abrigos e demais áreas do parque.

De acordo com o servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), José Maria Amaral, que coordena os serviços de construção dos abrigos, 25 pessoas trabalham no local. A conclusão dos trabalhos está prevista para a próxima quinta-feira, 17.

Já os serviços de limpeza do local contam com uma equipe de 20 pessoas e a previsão que sejam concluídos nesta quarta-feira,16.

Plano de Contingência

Nesta terça-feira 15, a prefeita Socorro Neri apresentou o Plano de Contingência Operacional de Enchente 2019. O ato de apresentação aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e reuniu secretários e assessores municipais, equipes da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal (COMDEC), representantes do governo estadual e da Câmara Municipal de Rio Branco.

O principal objetivo do plano é minimizar danos e prejuízos em caso de transbordamento das águas do Rio Acre neste início de ano. Além das ações previstas no documento, a prefeitura da capital continua realizando ações da Operação Inverno, com serviços de desobstrução de bueiros e galerias, tapa-buracos de ruas e avenidas, limpezas de ruas, retirada de lixo e entulhos dos leitos de igarapés que cortam o município de Rio Branco.