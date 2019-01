Tá todo mundo indo embora

. No PT de Brasiléia, pela movimentação dos bastidores, vão ficar somente o Joãozinho e os vereadores Rosildo e Edu para apagarem as luzes do diretório.

. A prefeita Fernanda Hassem está puxando a locomotiva, debandada geral!

. Provavelmente vá para o PSD do senador Petecão.

. Provavelmente…pode ser outro partido, inclusive o ninho tucano.

. O estrago no roçado é grande.

. A deputada Leila Galvão calada ficou, calada está.

. Na pensão da Marieta, no Mercado, a conversa era em torno do primeiro projeto da nova diretoria da Funtac:

. Restaurar o Putanic avariado no último temporal.

. Alguém empolgado até disse:

. “Será usada tecnologia de ponta”.

. Educada como ela só, Marieta rebateu:

. “Só se for de ponta de chifre”.

. Nem tudo nos governos petistas era ruim.

. Por exemplo: Havia uma articulador político entre a gabinete e os deputados estaduais para dialogar, inclusive com a oposição.

. Sem um apoio de qualidade do Legislativo a coisa não anda, patina, emperra, engasga.

. Alguém com capacidade de diálogo e poder de decisão.

. Tipo o senador Romero Jucá, porém, sem ser um patife corrupto!

. Politicamente falando o Cezario era apaixonado pelo trabalho da prefeita Fernanda Hassem, que deve deixar o PT nos próximos dias.

. O Ney Amorim estragou tudo, jogou feijão azedo na sopa!

. O governador Gladson Cameli pede aos aliados do andar debaixo apenas um pouco de paciência.

. Tem toda razão, afinal de contas tem muitas contas a pagar deixadas pelo antecessor.

. É vero!

. Prefeita Socorro Neri (PSB) não é de mandar recado, também não autoriza à ninguém falar por ela.

. Como dizia o ex-governador Orleir Cameli: “Seje quem seje”!

. Herdou a coragem e a determinação da mãe, a ex-deputado federal Adelaide Neri.

. A maior baboseira que ouvi é essa conversa de que petistas estão sendo nomeados para o novo governo.

. Na verdade, estão colaborando com os novos secretários sem nomeação nenhuma.

. Se não a máquina vai parar e o povo vai chiar, entende amigo Joaquim Lira?!

. A propósito, a coluna não tem viés ideológico, muito menos religioso, também não é filiada a partido político.

. É só uma colina que bate e, vez por outra, assopra.

. Por onde anda o padre Asfury?

. O padre Máximo foi para o exílio na Cidade do Povo.

. Como andam os processos contra políticos investigados por “aquisição ilegal de sufrágio”, o popular compra de votos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)?

. Em segredo de justiça!

. Mas o povo quer saber, tem o direito à informação!

. Oito anos de mandato para um presidente, um governador ou um prefeito é um escárnio.Encontro ex-prefeito há 12 anos fora do poder (no lanche em Capixaba)…que vai logo me dizendo.

. “Estou vindo de uma audiência na Justiça Federal, se tiver reencarnação vou continuar enrolado em mais umas cinco vidas pela frente”.

. Esqueceram de avisar para o Pelezinho da Baixada que o PT perdeu as eleições.

. Embarcou dormindo na balsa para Manacapuru.

. O comandante da PM, coronel Mario César, disse durante uma reunião com sua equipe:

“Estou aqui para trabalhar duro e não para fazer política”.

. É do arrocha!

. Quer dizer, do Rocha!