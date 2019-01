Prefeita apresenta o Plano de Contingência para possível enchente do Rio Acre

Com o nível do Rio Acre a cada dia mais próximo da Cota de Alerta, que é de 13,50 metros, em Rio Branco, a prefeita Socorro Neri apresentou nesta terça-feira, dia 15, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), o Plano de Contingência Operacional de Enchente, elaborado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

O documento estabelece o passo a passo que todas as instituições da Administração Pública Municipal deverão seguir para manter serviços e atender, de imediato, os atingidos por um possível transbordamento do principal manancial que corta a Capital acreana. O primeiro passo, a construção de 100 abrigos no Parque de Exposições, já começou.

O nível do Rio Acre, na Capital, marcou 13,11 metros às 6 horas desta terça-feira, dia 15. A lâmina d’água representou 52 centímetros de elevação em apenas 24 horas. Na segunda-feira, neste mesmo horário, o rio estava com 12,59 metros. A cota de trasbordamento é de 14 metros, ou seja, nessa marca, o leito do rio começa a invadir ruas e casas.

“Todas as secretarias municipais ficam em alerta, e atendendo, com prioridade absoluta, as demandas da Defesa Civil, de modo que, à medida que o evento aconteça, e dependendo da gravidade dele, a gestão do Município estará lá, para fazer esse atendimento e dar esse atendimento, na medida do possível”, pontua a prefeita.

Questionada sobre as ações da Prefeitura de Rio Branco para a retirada de populares das margens de rios e igarapés, Socorro Neri destacou que esse tipo de projeto foi realizado no governo de Sebastião Viana, com o envio dessas famílias para casas populares, a exemplo da Cidade do Povo, no 2º Distrito de Rio Branco.

“Estamos empregando todos os recursos do município nessa ação, e também contando com o apoio do governo do estado. Houve o deslocamento de mais de 3 mil famílias para a Cidade do Povo. Tanto é verdadeiro que em 2018, em 20 de fevereiro, apenas cinco famílias foram desabrigadas. Em anos anteriores esse número era muito maior”, lembrou.

O secretário da Casa Civil do Acre, José Ribamar Trindade, disse que o governador Gladson Cameli também está preocupado com a possível enchente, e que o governo será parceiro em todas as ações de atendimento e socorro às famílias que venham a ser atingidas pelo evento. Ele destacou que o Parque de Exposições já está à disposição da prefeitura.

“Estaremos sempre ao lado do Município para que, caso haja enchente, e tenhamos desabrigados, que os desabrigados sintam o mínimo possível desse problema. O governador autorizou a cessão dos espaços e vamos aguardar a prefeitura e nós já estamos preparando o nosso Plano de Contingência, que deve ser apresentado até a próxima sexta-feira”, destacou.