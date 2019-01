Prefeita Socorro Neri define nomes da nova equipe descartando petista e trazendo a vitrine ex-medalhão do MDB

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, definiu nesta terça-feira, 15, os 11 secretários que vão compor a gestão municipal nos próximos dois anos. A nova estrutura é resultado da recente reforma administrativa implementada pela Prefeitura, que reduziu 12 órgãos, 132 cargos comissionados e uma economia anual de mais de 12 milhões de reais em atividades meio.

Na chefia da Casa Civil permanece o bacharel em Direito e Administração, Márcio Oliveira, que é amigo pessoal da prefeita e foi convidado por Neri em abril de 2018 para ocupar o cargo no lugar do petista André Kamai que deixou a pasta para coordenar a campanha de Marcus Viana nas eleições de 2018.

A Secretaria de Finanças será conduzida pelo procurador do município Edson Rigaud ,conhecido na gestão pública como o Dr. Maldade, principalmente na época que presidiu a Emurb, demitindo centenas de funcionários e tapando, além dos buracos, um rombo de cerca de R$ 38 milhões deixado pelo ex-diretor Jackson Marinheiro. Nos bastidores, Rigaud é apontado como “o queridinho da prefeita” e também teve participação fundamental na elaboração da Reforma Administrativa.

Já na Secretaria de Planejamento permanece a servidora pública Janete Santos, que até dezembro estava ameaçada no cargo, mas contou com a misericórdia da prefeita.

A surpresa fica por conta do advogado Eduardo Ribeiro, ex- militante do MDB, que recentemente foi Superintendente do Incra, mas abriu mão do cargo por divergências com o comando do seu então partido. Ele comandará a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

Outra mudança, é a escolha do professor da Ufac, Elyson Souza, para Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana ficará sob responsabilidade do engenheiro civil Marcos Venício, que respondia pela Secretaria Adjunta de Obras Públicas.

Na Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade permanecerá o administrador Kellyton Carvalho.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente continuará sendo conduzida pela advogada Paola Daniel.

Na condução da Secretaria Municipal de Educação estará o professor Moisés Diniz, que foi deputado estadual e federal, com atuação voltada à educação.

A pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ficará sob os cuidados da advogada Núbia Musis.

Na Secretaria Municipal de Saúde permanece o sociólogo petista Oteniel Almeida, que estava ameaçado no cargo, mas após jurar fidelidade a prefeita, ficou no cargo.

Na administração indireta as mudanças serão no Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, que será presidido pela advogada Raquel Nogueira, que também é auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. Na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito assumirá o capitão bombeiro Nélio Anastácio, que já presidiu a autarquia. Com isso, Neri descarta de vez o ex-vereador Gabriel Forneck, que comandava a pasta.