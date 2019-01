Fernanda e Tião Flores podem ser as primeiras baixas da FPA

O Portal da Transparência do governo do Acre, que deveria conter informações sobre receitas e despesas dos órgãos, não é atualizado desde que o progressista Gladson Cameli assumiu o Palácio Rio Branco. As últimas informações disponíveis são do fim da gestão Sebastião Viana (PT).

Criar e manter os portais da transparência atualizados são uma determinação da legislação, reforçada com a Lei de Acesso à Informação (LAI), sancionada em 2011. Nele, o gestor deve tornar público e de fácil acesso todos os dados sobre o que entra e o que sai de recursos.

São por meio destas ferramentas que o contribuinte tem o controle de como os recursos públicos vêm sendo aplicados. Desde que a nova gestão foi iniciada, em 1º de janeiro, nenhum novo dado foi disponibilizado.

Quando estava na oposição, o atual grupo agora no poder usava com frequência as informações do portal para fazer denúncias de gastos excessivos ou supérfluos dos governos petistas. Um dos alvos principais eram os dados da Casa Civil, responsável por gerenciar os gastos do gabinete do governador.

A reportagem entrou em contato com o secretário Anderson Abreu (Ciência e Tecnologia) na semana passada, mas nenhum retorno foi dado até o momento. A pasta é a responsável por gerenciar as páginas oficiais do governo acreano.

A informação mais recente dá conta de que os técnicos preparam a elaboração de um novo layout para a página do governo, sem especificar o Portal da Transparência.