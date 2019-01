Desembargadores do TRT negam recursos de três delegados de Sindicatos ligados a Salomão

Os desembargadores do Tribunal Pleno do TRT da 14ª Região negaram recursos para que as eleições da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), realizadas nesta segunda-feira, 14, que reelegeu o empresário José Adriano, dono da Mav Construtora. fossem anuladas até a análise do mérito.

Os impetrantes dos recursos foram os delegados dos sindicatos das Indústrias de Olaria (Sindoac), Gráficas (Sindigraf) e Confecções (Sincon), que até domingo, dia 13, tinham poder de voto nas eleições no lugar dos presidentes das categoria, porém, a decisão foi cassada monocraticamente pelo desembargador Francisco José Pinheiro Cruz, e confirmada na noite desta segunda ao negar recursos dos insatisfeitos.

Além do desembargador Francisco José, a desembargadora Marlene Alves de Oliveira, convocada para proferir a decisão, negou os recurso baseada no Regimento interno dos sindicatos que somente os presidentes das categorias tem direito ao voto. Os advogados dos delegados afirmavam que a decisão de José Francisco continha vícios com efeitos que poderia modificar o resultado da eleição, que segundo os próprios magistrados, não têm fundamentos.

Adelaide de Fátima, uma das líderes do grupo ligado a Salomão, informou ao ac24horas que os advogados irão recorrer para que o mérito seja analisado pela 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco.

Nas eleições, Adriano contou com os votos de Francisco Nailton, do Sincepav, João Paulo Pereira, do Sindimineral, Francisco Augusto Nepomuceno de Souza, do Sindimoveis, Marcio Valter, do Sindoac, José Afonso Boaventura, do Sindgraf, e Raimunda Holanda, do Sincon. Já Salomão contabilizou os votos de Adelaide de Fátima, do Sindusmad, Carlos Afonso, do Sinduscon, José Luis, do Sinpal, Abrahão Felício e do representante do Sindpan.