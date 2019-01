Banca do concurso público do CAU-AC divulga gabarito da prova objetiva; saiba mais

O IADES, banca organizadora do concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Acre divulgou o gabarito preliminar da prova objetiva. O certame preencherá 2 vagas imediatas e 50 para cadastro reserva, para os cargos de analista de fiscalização (arquiteto e urbanista) e auxiliar administrativo. As provas objetivas ocorreram no domingo (13).

Os recursos dos candidatos poderão ser interpostos on-line, no período compreendido das 8 horas do dia 15 de janeiro às 22 horas do dia 16 de janeiro de 2019.

Veja o gabarito:

http://www.iades.com.br/inscricao/upload/236/201901148033609.pdf