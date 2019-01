Terremoto em Tarauacá encabeça lista dos grandes sismos no Brasil

Com 6,8 graus na escala Richter, o terremoto ocorrido em Tarauacá na tarde de sábado (5) já encabeça a lista dos maiores tremores de terras ocorridos no Brasil. O sismo teve epicentro localizado a 89 quilômetros da cidade de Tarauacá, com seu hipocentro localizado a 575 quilômetros de profundidade. Mesmo sem ter sido sentido na superfície, o tremor do sábado chamou a atenção dos especialistas pela magnitude.

No histórico de 77 terremotos registrados no Brasil desde 1922 o Acre aparece 11 vezes. A região de Tarauacá é onde mais eventos ocorreram mas os tremores são sentidos em diferentes regiões. Publicações especializadas atualizaram em 2018 os maiores terremotos ocorridos no Brasil. Veja:

7. Mato Grosso (1955)

Em janeiro de 1955, no Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Trombador, foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter, o maior registrado na história do Brasil. O abalo ocorreu em região muito pouco habitada, o que não ocasionou em mortes nem em danos materiais.

6. Espírito Santo (1955)

No mesmo ano, a cidade de Vitória-ES foi atingida por um abalo sísmico de 6,3 graus na escala Richter. A reação das pessoas foi de susto e as casas apenas balançaram. Não há nenhum registro de ferimentos ou danos.

5. Rio Grande do Norte (1980)

João Câmara, município do Rio Grande do Norte, foi atingido por uma série de terremotos na década de 1980. O mais grave deles ocorreu em novembro de 1986, quando a cidade tremeu com um tremor de 5,1 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4 mil imóveis.

4. Pacajus, Ceará (1980)

Na mesma década, Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, viveu na pele os efeitos de um terremoto com magnitude de 5,2 na Escala Richter e foi sentido na Capital.

3. Itacarambi – MG (2007)

O tremor na localidade de Caraíbas, no município de Itacarambi, no norte de Minas Gerais, atingiu 4.9 na escala Richter. Apesar de uma magnitude não tão grande, uma criança de 5 anos morreu e seis pessoas ficaram feridas. Além disso, pouco mais de 5 casas caíram em função do terremoto.

2. Divisa entre Acre e Amazonas: 6,1 graus (2007)

Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter foi registrado entre os estados de Acre e Amazonas em 2007. Não houve registros de mortos e feridos nem danos materiais, apenas depoimentos de pessoas que sentiram o tremor.

1. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. (2008)

Um terremoto de 5,2 graus de magnitude na escala Richter atingiu diversas regiões de São Paulo. Não houve registros de acidentes. O mais interessante (ou aterrorizante) é que o tremor refletiu nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.

A classificação de tremores da Escala Richter:

3 a 3,9

São percebidos pelos humanos mas não causam danos materiais;

Frequência mundial: 50 mil por ano.

4 a 4,9

Têm maior intensidade e, eventualmente, provocam estragos em carros e vidros;

Frequência mundial: 8 mil por ano.

5 a 5,9

Causam danos em construções sólidas. Podem provocar rachaduras;

Frequência mundial: 1 500 por ano.

6 a 6,9

Causam estragos em um raio de 100 quilômetros. Destroem pontes e estradas;

Frequência mundial: 150 por ano.

7 a 7,9

São dez vezes mais fortes que os terremotos de magnitude 6;

Frequência mundial: 20 por ano.

8 em diante

São catastróficos. Destroem cidades inteiras e causam milhares de mortes;

Frequência mundial: um a cada oito meses.