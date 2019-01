“Serei um governador parceiro”, diz Gladson Cameli a prefeitos do Acre

Wesley Moraes/Secom

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu nesta segunda-feira, 7, a visita de vários prefeitos, da capital, e do interior. Além das boas-vindas à nova administração estadual, os gestores apresentaram os principais desafios que os municípios acreanos enfrentam, atualmente.

De imediato, Cameli afirmou que não vai medir esforços para atender as demandas de cada cidade. O governador garantiu que será parceiro dos 22 municípios acreanos. Disse ainda que vai manter diálogo permanente com os gestores.

“Com a experiência que tive como parlamentar, sei das dificuldades que os prefeitos enfrentam. A nossa população vive nos municípios e são aos prefeitos que as pessoas procuram para resolver seus problemas. Agora, como governador, não será diferente. Vou ajudar todos que me procurarem”, argumentou.

Gladson Cameli falou que até o dia 15 de janeiro, vai apresentar o plano de metas para os primeiros dias 100 dias de gestão. Ações cruciais que mostram o empenho do governador em melhorar serviços básicos, buscar novos investimentos e abrir o estado para o desenvolvimento.

Durante o encontro na Casa Civil, Cameli anunciou que os recursos destinados à recuperação e manutenção de ramais estão assegurados. O montante chega a R$ 94 milhões. Por pouco, a verba proveniente da bancada federal não foi perdida, em 2018, por conta de entraves burocráticos. Quando era senador, Gladson Cameli fez um esforço pessoal para que o recurso não fosse devolvido.

Comprometido com a população do Acre, Cameli lembrou ainda da reforma administrativa. Com os cortes realizados na atual gestão, o estado vai economizar R$ 90 milhões, por ano. Recursos que serão investidos nas áreas que mais precisam.

Para o prefeito de Assis Brasil, o estado vive um novo momento. Antônio Barbosa, o ‘Zum’, está confiante com as propostas apresentadas por Gladson Cameli e afirmou que pretende firmar parcerias com o governo estadual.

“Estamos aqui para dar as boas-vindas ao governador Gladson Cameli. A expectativa com o novo governo é a melhor possível. Tenho certeza que o governador vai olhar com muita atenção para Assis Brasil”, enfatizou o prefeito.