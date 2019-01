Gladson Cameli terá a primeira reunião com os 22 prefeitos dos municípios acreanos

O governador Gladson Cameli terá no fim da manhã desta segunda-feira, 7, sua primeira reunião com os 22 prefeitos acreanos. O encontro acontecerá no gabinete da Casa Civil.

Mais cedo, o progressista participou da solenidade de posse da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), na presidência da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

Na sexta-feira e fim de semana, Gladson teve agendas no interior, descentralizando sua atuação na capital e sinalizando uma maior aproximação do governo com os municípios.