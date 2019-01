Fora do cargo, Sebastião ainda aparece como governador

O petista Sebastião Afonso Viana Macedo Neves ainda é, conforme a página oficial do governo do Acre, o atual mandatário do Estado. Mesmo passada uma semana desde que deixou o cargo, sua foto e biografia aparecem como as do governador do estado. O nome de sua mulher, Marlúcia Cândida, também aparece como a primeira-dama.

Na lista de secretários, ainda está o primeiro-escalão de Sebastião Viana com seus 22 auxiliares, reduzidos para 14 no governo Gladson Cameli. O apagão digital ocorrido na semana passada, provocado por roubo de equipamentos do Data Center da Secretaria de Ciência e Tecnologia, pode explicar a não atualização das páginas oficiais do estado.