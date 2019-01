Comando interdita sala da Polícia Militar na Defla: condições insalubres

O Acre é o 19º emissor de gás de efeito estufa entre os Estados brasileiros, responsável por mandar 25,5 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. As informações foram divulgadas pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), iniciativa do Observatório do Clima que compreende a produção de estimativas anuais das emissões de gases de efeito estufa em todo o País. Os dados, publicados em 2018, são referentes a 2017, últimos disponíveis. O ranking é liderado pelo Estado do Pará, que emitiu, naquele ano, 237.781.584 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Tanto no Acre quanto no Pará as queimadas e a pecuária estão entre os principais fatores na emissão de gases que provocam o aquecimento global.

As emissões apresentadas e o ranking foram calculados utilizando o gás CO2 em toneladas. São avaliados todos os cinco setores que são fontes de emissões – Agropecuária, Energia, Mudanças de Uso da Terra, Processos Industriais e Resíduos com o mesmo grau de detalhamento contido nos inventários de emissões. Os dados disponibilizados constituem uma série que cobre o período de 1970 até 2017.

A maior autoridade em mudanças climáticas do Acre, o pesquisador Foster Brown, da Ufac, se utiliza de outras informações e dados para concluir que houve piora nas emissões. “O quadro indica que vai piorar”, disse o pesquisador, que se baseia inclusive no depoimento de moradores antigos e trabalhadores da floresta, os quais reclamam que está cada vez mais difícil exercer o trabalho braçal em determinados horários devido ao forte calor. “Eles dizem: parece que o sol está descendo”, relata o pesquisador.