Balsa hospitalar parte de Manaus nesta terça (8) com destino a Cruzeiro do Sul

O Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, da Marinha do Brasil, parte de Manaus na próxima terça-feira, (8), às 10h, com destino a Cruzeiro do Sul para iniciar a 19ª edição da Operação Acre.

O Dr. Montenegro sairá do Cais da Estação Naval do Rio Negro, na capital amazonense, para prestar assistência às comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá no Acre e parte do Amazonas.

Os médicos estarão oferecendo consultas médicas e odontológicas; exames clínicos e laboratoriais; cirurgias de pequeno porte; pré-natal; exames de mamografia e raio-x; palestras educativas; distribuição de medicamentos; e atenção farmacêutica. O navio é também conhecido como balsa-hospital já pertenceu ao Governo do Estado do Acre na época em que Orleir Cameli era governador. Um acordo institucional transferiu a embarcação para a Marinha do Brasil.