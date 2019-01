Anchieta se despede da cadeira no Acreprevidência: “outra bunda te ocupará”

Exonerado no dia 31 de dezembro, o ex-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), José de Anchieta, despediu-se neste fim de semana da cadeira que ocupou por dois mandatos no governo de Sebastião Viana. “Tu não me pertences”!

Qualquer dia outra bunda te ocupará!”, disse ele relatando a simulação que fazia com o dedo em riste todas as vezes que se levantava da cadeira em seu gabinete nos dias finais de mandato. Baiano, Anchieta trabalhou por duas décadas nos governos do PT no Acre.

A “outra bunda” em questão é a do pecuarista Alércio Dias, nomeado recentemente pelo governador Gladson Cameli para presidir o Acreprevidência.

“Passar duas décadas no poder e adoecer quando ele termina é ter interiorizado uma posse sobre o que em momento algum lhe pertenceu. Não existe usucapião. A cadeira ocupada pertencia e continua pertencendo ao povo”, disse Anchieta. E finalizou: “Fiz o que realmente pude. Tenho minha consciência tranquila de que aquilo que precisava ser feito, se não o fiz, foi meramente pela impossibilidade de executar”.