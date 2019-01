Amac volta a ser comandada pela FPA; posse de Socorro Neri é nesta segunda (7)

O Acre está entre os sete Estados que ainda não concluíram sua Base Nacional Curricular (BNCC) e prevê que os documentos sejam entregues somente ao longo deste ano de 2019 apesar do trabalho de construção do plano estar em andamento há pelo menos dois anos. Os documentos foram elaborados a partir da BNCC e serve como referência para que cada escola elabore o seu projeto político-pedagógico, algo que, no Acre, contribuiu para o atraso. A tarefa está agora nas mãos do governo de Gladson Cameli, que poderá até promover alterações visando adaptações à política educacional estabelecida por Jair Bolsonaro.

O processo de finalização ocorreu durante todo o ano passado e o primeiro estado que conseguiu aprovar a proposta foi o Paraná, em 22 de novembro. Na última semana de dezembro de 2018, segundo o MEC, Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais concluíram o processo.

Já aprovaram o documento final no CEE:

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

Já entregaram o documento final ao CEE:

Acre

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

Pará

Piauí

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Estão sistematizando o documento após a consulta pública:

Maranhão

São Paulo

Rio de Janeiro